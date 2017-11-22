Ссылка на видео обзор с обсуждением: https://youtu.be/pbQRjK74q9w
Сегодня к нам на обзор попал интересный на наш взгляд видеорегистратор от компании Dahua. В первую очередь он нас привлек заявленными характеристиками, как говорится, клюнули на рекламу и красивую обертку. Производитель позиционирует видеорегистратор как гибридный, с возможностью записи в 4К формате. Ну как можно пройти мимо такого чуда?
И вот, спустя некоторое количество времени, к нам постучались в дверь и вручили долгожданную коробочку. И вот, у нас в руках 4-х канальный видеорегистратор от компании DAHUA DHI HCVR7104H-4M. (Тот самый случай, когда ActivCam со своими названиями просто отдыхает.) Начнем, пожалуй, с ее распаковки: Коробка сделана из качественного картона. Открыв ее, мы увидели, что регистратор хорошо запакован и в случае падения коробки вероятность его повреждения минимальна. Помимо регистратора, в коробке находится еще одна коробочка поменьше, в которой лежат аксессуары (блок питания, мышь, диск с ПО, инструкция, SATA кабель, и кабель питания для жесткого диска, а так же комплект болтов для крепления жесткого диска. Теперь вернемся к самому регистратору, взглянув на него, сразу появляется ощущение, что при его не малых размерах и всего 4 каналах записи в него должно влезать минимум 3 жестких диска, но открыв на нем крышку, мы поняли, что мы были не правы. Сама платка видеорегистратора маленькая, жесткий диск устанавливается только один, а все остальное – это просто пустота, ну или пару футбольных полей для местных тараканов. Ну да ладно, продолжим… Как описано на сайте, что HCVR видеорегистратор, это идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. Но именно в этом моменте сразу хочется заострить внимание на том, что это так, но при условии, если в вашей системе видеонаблюдения нет TVI камер. Этот регистратор работает только с аналоговыми, HDCVI и IP видеокамерами, TVI он не поддерживает как формат в принципе, вне зависимости от их разрешения. Хотя если вы подключите камеру на любой порт, то вы увидите черно белую картинку и подрезанным краем и немного сплющенную. Если такая картинка вас устроит, то в принципе можно и пользоваться. И так, видеорегистратор HDCVR - 4M поддерживает HDCVI камеры с матрицей 4Мп. Cерия 4М регистраторов в корпусе Mini1U бываю 4, 8, и 16 канальными с возможностью подключения 2, 4, 8 - 8Мп IP камер соответственно. Но сразу отметим и еще одну способность, регистратор всего ан 16 каналов, а значит в отличие от некоторых других брендов, при подключении, к примеру, 1 IP камеры, вы отключаете 1 аналоговый вход и на оборот. Теперь давайте поговорим о его достоинствах и возможностях:
Smart H.264+
Смарт H.264 + обеспечивает высококачественные видеоизображения без нагрузки на сеть, Smart H.264+ является оптимизированной реализацией H.264. Обеспечивает экономию до 70% полосы пропускания сети и емкости HDD по сравнению с стандартным H.264
Авто определение форматов
HCVR автоматически распознает тип сигнала подключенной камеры HDCVI / CVBS, а так же их разрешение без каких-либо дополнительных установок. Это достаточно удобно при проведении монтажа, так как вам просто достаточно подключить камеру к порту, а регистратор сам определит и настроит камеру с оптимальными параметрами.
Разрешение IP 8Мп
Видеорегистратор поддерживает подключение IP камер с разрешением 8Мп (4к) с разрешением 2560 х 1920.
Spot выход
Видеорегистратор так же поддерживает Spot выход для подключения второго независимого VGA монитора. Это позволяет оператору просматривать заранее выбранные камеры.
Видео аналитика IVS
Благодаря встроенной интеллектуальной видео аналитике, XVR имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов. При этом обнаружение может производиться сразу за несколькими объектами одну единицу времени. Так же регистратор поддерживает IVS правила, такие как: обнаружение вторжения в зону, обнаружение пересечения заграждения, обнаружение изменения кадра, обнаружение оставленных и потерянных объектов, распознавание лиц, подсчет посетителей.
Определение лиц
Это технология используется в различных приложениях, позволяет определить и сохранить фото лица проходящего в камере человека, а также выполнить поиск этого лица в архиве.
Smart поиск
Эта функция поможет вам обнаружить движения в выбранной зоне видео потока при воспроизведении. Т.е. просматривая архив, вам не интересно смотреть как пролетают мимо камеры птички и мухи, а важен момент, когда кто-то подходит к какой-то двери или пересекает определенную зону.
Сетевой интерфейс
На борту видеорегистратора имеется 1 Gigabit Ethernet порт. Он поддерживает сетевые протоколы HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search. При этом максимальное число одновременно подключенных к регистратору пользователей ограничиваются 128 пользователями.