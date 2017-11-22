Добрый день.



Вроде как тут обсуждались темы по пелко, надеюсь найдется специалист.



Суть проблемы:

На объекте внезапно вылетел один из регистраторов. Pelco Utilites (читай систем менеджер) его видят но не видят NSD, соответственно нормально синхронизировать и вернуть на место его не выходит. Сам рег работает, по HTTP можно достучаться на вебморду но ничем кроме "радостного" сообщения о недоступности систем менеджера он похвастаться не может. СМ естественно фурычит (хотя на всякий перезагрузил его полностью, со всеми службами, как и рег), в сети никаких проблем нет. Пробовал по SSH перегрузить NSD (service nsxd restart) - рег рапортует о том что служба успешно перезагружена, но никакого положительного результата это не приносит. Если удалить и заново добавить в СМ подтягивает мак и версию но отображает статус-онлайн, регистрация-ок, синхронизация - нет. При попытке синхронизировать статус опять вылетает в оффлайн.

Перезалил прошивку - результата аналогично ноль.

Вся вики пелко перерыта вдоль и поперек, а техсап на оригинальном сайте не существует в принципе - пробовал и письма писать и поймать саппорта в чате - там 24/7 никого нет.



В общем надеюсь что найдется ктото кто в этом кхм разбирается, ибо за 3 года общения с пелко-ендура у меня явно прибавилось седых волос, но не появилось понимания как это говно работает и почему крашится.