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Оффлайн alexgolovin

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Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« : Ноябрь 19, 2017, 09:54:00 am »
Здравствуйте. Достался "в наследство" регистратор неизвестного Тайваня. Попытки нагуглить производителя и техническую инфу не увенчались успехом (указанный адрес не существует). Поэтому использовали "как есть", с теми настройками. В принципе, всё работало с использованием программы Tecsar CMS. До сегодняшнего дня. Начались проблемы - к нему подключается, появляется картинка с камер, затем через 10-20 сек. разъединение и сообщение, сначала "Ошибка сети", а затем "Устройство не может быть обнаружено". Через минуту-полторы снова соединяется, и далее по кругу.
Перезагрузил и его, и роутер. Не помогло. Подскажите, в какую сторону копать.
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2017, 09:55:06 am »
Вот его маркировка (адрес недоступен):
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2017, 09:55:42 am »
А вот что происходит (внимание на окно с логами внизу):
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2017, 04:51:34 pm »
Итак, что удалось узнать при личном контакте со зверьком. Конфигурация сети такова: на регистраторе прописан статический адрес, скажем 192.168.0.10. Регистратор воткнут в роутер D-Link 632. На роутере поднят сервер DHCP, который раздавал адреса в диапазоне 192.168.0.10 - 192.168.0.100. И до вчера не было никаких проблем, ведь рег включен 24/7, т.е. всегда получал этот же адрес. На внешку был проброшены порты 80, 554 и 34567. Каких-то особых сервисов на длинке не поднято:
1) Вкладка дополнительно:
1.1) UPnP IGD отключен
1.2) на вкладке Redirect стоят все галочки
1.3) DDNS отключен
1.4) Серверы имён - по умолчанию (IP провайдера)
1.5) Маршрутизация - пусто
1.6) Маршрутизация IPv6 - пусто
1.7) Удаленный доступ к устройству - пусто
1.8) Разное - IGMPv2, галочки на RTSP и пробросе PPTP, все остальные галочки сняты.
1.9) Клиент TR-069 включен.
Версия прошивки D-Linka 2.6.1 от 14.01.2016
Итак, что было сделано:
1) Диапазон DHCP был изменен на 192.168.0.11 - 192.168.0.200
2) MAC-адрес рега был прописан в статику.
Более ничего.
Далее.
Пока я сидел возле рега, я заметил, что из рега слышно, как тормозит, а потом заводится жесткий диск. При этом светодиод "Record" с передней панели рега гаснет. Заводится довольно долго, минуту-две, после этого звучит громкий сигнал. И пинги как раз в этот момент пропадают. Совпадение? Не думаю! "Сыпется жесткий - подумал Штирлиц". Признайтесь, что вы тоже так подумали?
И тут!
Подключил ноут непосредственно к регу, задав статический IP. И всё работает! Без звуков, без писков, без светодиодов, без прерываний.
То есть каким-то образом D-Link в последние два дня начал перезагружать регистратор. При этом конфликт адресов, если бы такой и был - я исправил. И теперь в полном замешательстве.
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #4 : Сегодня в 03:49:04 pm »
Еще раз съездил. Всё, блин, работает!
Но меня было уже не остановить, поэтому закрыл 80 и 554-й, а 34567 сменил на другой пятизнак. Плюс все пароли на роутере и реге, и даже диапазон DHCP сделал нестандартным.
Враг не пройдёт!
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