Итак, что удалось узнать при личном контакте со зверьком. Конфигурация сети такова: на регистраторе прописан статический адрес, скажем 192.168.0.10. Регистратор воткнут в роутер D-Link 632. На роутере поднят сервер DHCP, который раздавал адреса в диапазоне 192.168.0.10 - 192.168.0.100. И до вчера не было никаких проблем, ведь рег включен 24/7, т.е. всегда получал этот же адрес. На внешку был проброшены порты 80, 554 и 34567. Каких-то особых сервисов на длинке не поднято:1) Вкладка дополнительно:1.1) UPnP IGD отключен1.2) на вкладке Redirect стоят все галочки1.3) DDNS отключен1.4) Серверы имён - по умолчанию (IP провайдера)1.5) Маршрутизация - пусто1.6) Маршрутизация IPv6 - пусто1.7) Удаленный доступ к устройству - пусто1.Разное - IGMPv2, галочки на RTSP и пробросе PPTP, все остальные галочки сняты.1.9) Клиент TR-069 включен.Версия прошивки D-Linka 2.6.1 от 14.01.2016Итак, что было сделано:1) Диапазон DHCP был изменен на 192.168.0.11 - 192.168.0.2002) MAC-адрес рега был прописан в статику.Более ничего.Далее.Пока я сидел возле рега, я заметил, что из рега слышно, как тормозит, а потом заводится жесткий диск. При этом светодиод "Record" с передней панели рега гаснет. Заводится довольно долго, минуту-две, после этого звучит громкий сигнал. И пинги как раз в этот момент пропадают. Совпадение? Не думаю! "Сыпется жесткий - подумал Штирлиц". Признайтесь, что вы тоже так подумали?И тут!Подключил ноут непосредственно к регу, задав статический IP. И всё работает! Без звуков, без писков, без светодиодов, без прерываний.То есть каким-то образом D-Link в последние два дня начал перезагружать регистратор. При этом конфликт адресов, если бы такой и был - я исправил. И теперь в полном замешательстве.