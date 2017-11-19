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Оффлайн alexgolovin

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Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« : Ноябрь 19, 2017, 09:54:00 am »
Здравствуйте. Достался "в наследство" регистратор неизвестного Тайваня. Попытки нагуглить производителя и техническую инфу не увенчались успехом (указанный адрес не существует). Поэтому использовали "как есть", с теми настройками. В принципе, всё работало с использованием программы Tecsar CMS. До сегодняшнего дня. Начались проблемы - к нему подключается, появляется картинка с камер, затем через 10-20 сек. разъединение и сообщение, сначала "Ошибка сети", а затем "Устройство не может быть обнаружено". Через минуту-полторы снова соединяется, и далее по кругу.
Перезагрузил и его, и роутер. Не помогло. Подскажите, в какую сторону копать.
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2017, 09:55:06 am »
Вот его маркировка (адрес недоступен):
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Оффлайн alexgolovin

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Re: Неизвестный китайский регистратор соединяется на 10-20 сек. и снова отключается
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2017, 09:55:42 am »
А вот что происходит (внимание на окно с логами внизу):
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