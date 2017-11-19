Здравствуйте. Достался "в наследство" регистратор неизвестного Тайваня. Попытки нагуглить производителя и техническую инфу не увенчались успехом (указанный адрес не существует). Поэтому использовали "как есть", с теми настройками. В принципе, всё работало с использованием программы Tecsar CMS. До сегодняшнего дня. Начались проблемы - к нему подключается, появляется картинка с камер, затем через 10-20 сек. разъединение и сообщение, сначала "Ошибка сети", а затем "Устройство не может быть обнаружено". Через минуту-полторы снова соединяется, и далее по кругу.

Перезагрузил и его, и роутер. Не помогло. Подскажите, в какую сторону копать.