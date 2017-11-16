Здравствуйте, товарищи!

Решил навести порядок с видеонаблюдением на рабочем, но оказалось, что как обычно: инициатива .... инициатора и всё такое=)

Думая, что плата DOZOR S-80400 активно поддерживается производителем, удалил всё начисто с компа (и драйвера и программу DVR). Но как выяснилось, софта для данной платы в интернете нет, на сайте производителя работает только страничка support. Телефон, указанный на сайте звонит в пустоту... Диск, конечно же утерян. В интернете полно драйверов и софта для платы S-80200, но при установке пишет, что плата не найдена. Драйвера на вин7 подтягиваются из интернета, получается 8 новых устройств, 4 из которых с восклицательным знаком.

Люди добрые! Помогите, кто, чем может=) Может у кого завалялся диск, или бесплатный совет?