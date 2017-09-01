Наши комплекты видеонаблюдения – это тщательно подобранное оборудование для повышения безопасности вашего бизнеса и дома.
Благодаря нашим готовым комплектам, которые уже специально подобраны с учетом ваших требований, вам не придется «ломать голову» и думать о совместимости данных приборов между собой, эту проблему уже решили за вас специалисты нашей компании.
Преимущества готовых комплектов видеонаблюдения:
1. Цена готового комплекта значительно ниже, чем покупка оборудования по отдельности.
2. Простота в установке данных комплектов, с монтажом справиться даже непрофессионал.
3. Подбор устройств комплекта и совместимость друг с другом, что обеспечивает высокую продуктивность и исключает ошибку в работе оборудования.
4. Отличное качество картинки, точная передача изображения и при необходимости запись звука.
В разделе «КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ» появились новые комплекты:
Комплект видеонаблюдения на 4 камеры
Комплекты HD видеонаблюдения
Комплект видеонаблюдения на 2 камеры
Комплект видеонаблюдения для магазина