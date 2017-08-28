Приветствую всех! Вопрос такого плана- 2 регистратора Novicam NR1608 подключены через один коммутатор, и 5 камер. На одном регистраторе все камеры отображаются, на втором только 2, хотя регистратор все 5 камер видит (в настройках адреса остальных 3 камер есть, но постоянно отваливаются). В чем может быть причина???







Менял местами регистраторы, картина та же. При отключении одного регистратора на втором камеры работают. Стоит подключить второй, работает только 2 камеры. Такое ощущение что коммутатор (dlink des 1008) не вытягивает второй регистратор. Камеры n13w-3 шт.(именно эти не отображаются) и n28w-2шт.