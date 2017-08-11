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СКУД

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Тревожная кнопка
« : Август 11, 2017, 03:59:34 pm »
Нам необходимо установить тревожную беспроводную кнопку, расстояние между местом размещения кнопки и постом охраны около 500 метров, но прямой видимости почти нет, мешают деревья, ограждения и тп.
Нужна ваша помощь в подборе оборудования. Я остановил свой выбор на серии РИФ-РИНГ 701.
Нам необходима кнопка, при нажатии которой на посте охраны звучал бы звуковой сигнал и индикация.
1. В качестве приемника использовать
RR-701R приемник радиоканальный стационарный на 8 передатчиков
2. в качестве передатчика
RR-701TS передатчик радиоканальный стационарный однозонный
но к нему, если я правильно понял, нужна дополнительно кнопка которая будет размыкать цепь?
3. либо использовать
RR-701TK3 Радиокнопка стационарной установки Риф Стринг
но у нее меньше радиус чем у RR-701TS и норамльно ли она будет работать с приемником RR-701R?
Подскажите пожалуйста какое оборудование лучше приобрести.
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Шаталов Владимир

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Re: Тревожная кнопка
« Ответ #1 : Август 14, 2017, 03:57:26 pm »
Здравствуйте! Вы оптимально подобрали оборудование , для ТРЕВОГИ в RR-701TS передатчике можно использовать любую кнопку либо выкл. : http://www.aktivsb.ru/prod-55.html , http://www.aktivsb.ru/prod-10421.html. Вам для приемника RR-701R и передатчика RR-701TS понадобятся источники питания например : http://www.aktivsb.ru/prod-13578.html  и аккумуляторы : http://www.aktivsb.ru/prod-22777.html и соответственно монтажный провод.
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