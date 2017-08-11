Нам необходимо установить тревожную беспроводную кнопку, расстояние между местом размещения кнопки и постом охраны около 500 метров, но прямой видимости почти нет, мешают деревья, ограждения и тп.

Нужна ваша помощь в подборе оборудования. Я остановил свой выбор на серии РИФ-РИНГ 701.

Нам необходима кнопка, при нажатии которой на посте охраны звучал бы звуковой сигнал и индикация.

1. В качестве приемника использовать

RR-701R приемник радиоканальный стационарный на 8 передатчиков

2. в качестве передатчика

RR-701TS передатчик радиоканальный стационарный однозонный

но к нему, если я правильно понял, нужна дополнительно кнопка которая будет размыкать цепь?

3. либо использовать

RR-701TK3 Радиокнопка стационарной установки Риф Стринг

но у нее меньше радиус чем у RR-701TS и норамльно ли она будет работать с приемником RR-701R?

Подскажите пожалуйста какое оборудование лучше приобрести.