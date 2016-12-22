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Автор Тема: Ищу диск к плате JMK SK-2000FB  (Прочитано 605 раз)

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alladdinn

  • Гость
Ищу диск к плате JMK SK-2000FB
« : 04 Февраль 2016, 17:50:30 »
Люди, скиньте софт с дровами если есть у кого , пожалуйста. Плата JMK sk-2000fb на чипе tw6802   .
Родной диск потерял , с ним было всё хорошо ,  а что в сети нашел не работает .Вот отчет:

- дозор - S-4050.rar 7.35MB  идет наложение изображения камер друг на друга ( думаю не подходит в чем то драйвера ) ссылка на файл   https://www.sendspace.com/file/t8wslj
- 2000fb.rar (33.29MB)  при уст дров выпадает в синий экран бсод
- dvr2000fb.zip (24.34MB)  все как бы ставится но изобр нет
- ENC_EK-500FB.rar (24.19MB)  битый архив
- SK-2000FB_V3.zip (23.94MB)  не ставятся дрова , пишет нет информ об оборудовании
качать остальные проги тут  https://www.sendspace.com/filegroup/wzpKjwIjUW%2FvcWpxFOan4cgRUHm5WBYD
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alladdinn

  • Гость
Re: Ищу диск к плате JMK SK-2000FB
« Reply #1 : 05 Февраль 2016, 22:20:08 »
Нашел . На китайских файлообменниках завалялась . Вся (*) в том , что дрова именно JMK оказались и заработало . пздц , 5 лет пройдет и в глобальной помойке уже трудно что найти .
качать тута CVAJM-2000FB chinavision.rar (28.01MB)  https://www.sendspace.com/file/6825me
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Ferrim

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Re: Ищу диск к плате JMK SK-2000FB
« Reply #2 : 17 Декабрь 2016, 11:04:57 »
скинь, пожалуйста, в другое место.
Уже несколько месяцев ищу дрова.
Единственные найденные более менее рабочие , но там картинка друг на друга налезает.
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