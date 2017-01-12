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Автор Тема: Выбор камеры на дачу  (Прочитано 677 раз)

1 Пользователь и 1 Гость смотрят эту тему.

facelook

  • Гость
Выбор камеры на дачу
« : 25 Январь 2016, 10:39:10 »
Всем добрый день!
На участке построил неплохой домик и вот думаю, как лучше его защитить от нападок мимо проходящих)Думаю, что камеры остановят много кого, но не знаю, что лучше ставить. Скорее всего, те, которые записывают на флэшку. Если честно, очень плохо разбираюсь в данной тематике. Попытался полазить по сайтам, нашел вот такие http://www.born-spb.ru/catalog/118552.html. Или вот, например, http://www.tehnoman.ru/kamera_s_zapisyu_na_kartu/, но непонятно, как будет вести себя при перепадах температур.
В общем, спасайте меня, выслушаю всех. А то уже жена, кажется, начинает меня считать меня совсем лузером в этом деле ;D
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AlexPo

  • Гость
Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #1 : 02 Февраль 2016, 06:00:48 »
Смотрите в сторону AHD камер и видеорегистратора к ним с жестким диском...
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facelook

  • Гость
Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #2 : 02 Февраль 2016, 06:04:38 »
Цитата: AlexPo от 02 Февраль 2016, 06:00:48
Смотрите в сторону AHD камер и видеорегистратора к ним с жестким диском...

Да мне уж в магазине посоветовали, что взять... Тут никто не откликался... Спасибо)
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Тимон

  • Гость
Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #3 : 09 Июнь 2016, 11:04:02 »
Тоже хочу камеру на дачу типа http://www.sferann.ru/shop/ulichnye-kamery/ulichnaya-videokamera-ipeye-hbm1-r, или помощнее http://www.sferann.ru/shop/ulichnye-kamery/ulichnaya-videokamera-ipeye-hbm2-r недорогие и говорят неплохо показывают , есть у кого опыт?
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AlexPo

  • Гость
Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #4 : 09 Июнь 2016, 12:50:11 »
Именно эти не ставил, но других производителей и ещё дешевле ставим часто, по сравнению с аналогом конечно все отлично
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q123q

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Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #5 : 02 Ноябрь 2016, 21:57:40 »
В прошлом году какие-то нехорошие люди :angel:, скажем так, обчистили мою дачу. Я решил поставить видеонаблюдение. Вот тут мне помогли подобрать оптимальный вариант и все объяснили
http://sefehome.ru/videonablyudenie/
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LindsiNah

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Выбор камеры на дачу
« Reply #6 : 12 Ноябрь 2016, 13:00:57 »
У себя в магазине хочу поставить камеры наблюдения, как снаружи так и внутри помещения, но мне знакомый сказал что на их установление нужно брать разрешение. Вот меня интересует так ли это? Если действительно нужно разрешение то где его нужно брать и что для этого нужно?
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Serviceqpu

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Выбор камеры на дачу
« Reply #7 : 24 Ноябрь 2016, 20:20:55 »
У меня тоже проблемы с выбором новой камеры. Искал по инету и нашел много хорошего о CANON HV30.
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security

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Re: Выбор камеры на дачу
« Reply #8 : Сегодня в 11:52:03 »
По-моему мнению лучше взять уличные ip камеры с регистратором. Будешь уверен, что не замерзнут. Сейчас много недорогих брендов, ну или по крайней мере так называются. Завит от того сколько готов потратить. hiwach вроде хорошие http://hi.watch/product-category/ip/, но для дачи думаю это будет дороговато. Есть еще el http://bit.ly/2jHtCo5 они раза в 2 дешевле обойдутся, уточнять нужно.
« Последнее редактирование: Сегодня в 11:55:30 от security »
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