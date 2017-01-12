У себя в магазине хочу поставить камеры наблюдения, как снаружи так и внутри помещения, но мне знакомый сказал что на их установление нужно брать разрешение. Вот меня интересует так ли это? Если действительно нужно разрешение то где его нужно брать и что для этого нужно?