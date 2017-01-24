Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 24 Январь 2017, 10:56:36
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- Тема: видео по вай фай
Автор Тема: видео по вай фай (Прочитано 1434 раз)
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- Системы видеонаблюдения >
- Передача видео по GSM, WI-FI и т.п. (Модератор: BMV) >
- Тема: видео по вай фай