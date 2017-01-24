Ситуация такая.Надо подключить интеренет.Кабинет находится на третьем этаже здания, сервер почти над ним, на пятом.Возможно ли использовать вай-фай?прямой видимости нетокна на разные стороны, 2 потолочных перекрытия 2 стены если по прямой...Провода тянуть очень нежелательно, если не невозможно, так как на это надо разрешение.Вариант с вайфаем возможен?если да, то как-нибудь хитро?нуи интересует цена вопроса.