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Автор Тема: видео по вай фай  (Прочитано 1434 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

bormen

  • Гость
видео по вай фай
« : 17 Август 2014, 16:10:40 »
приветствую, братва! в двух словах расскажите принцип передачи видео через вай фай. ситуация следующая: магазин находится в 150 метрах от ближайшей точки, где есть и-нет. задача- установить камеру и просматривать с айфона или компа в любое время и в любой точке города
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medved.oos.cc

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Re: видео по вай фай
« Reply #1 : 17 Август 2014, 17:29:39 »
Сисадмин тебе нужен, он всё тебе и расталкует и сделает.

Знаешь кто такой сисадмин?
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BMV

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Re: видео по вай фай
« Reply #2 : 18 Август 2014, 15:25:58 »
150 метров - это уже доп. антенны ставить. Если территория своя- можно рискнуть без разрешения, если улица, то в России точки беспроводного доступа, а также адаптеры Wi-Fi, превышающей 100 мВт (20 дБм), подлежат обязательной регистрации.
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minkoaa

  • Гость
Re: видео по вай фай
« Reply #3 : 08 Сентябрь 2014, 10:41:56 »
Поставь две Ubiquiti NanoStation и не заморачивайся!!!
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Videodom34.ru

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Re: видео по вай фай
« Reply #4 : 04 Август 2015, 22:28:05 »
Цитата: minkoaa от 08 Сентябрь 2014, 10:41:56
Поставь две Ubiquiti NanoStation и не заморачивайся!!!
можно и локари они подешевле будут. расстояние маленькое.
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Serviceqpu

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видео по вай фай
« Reply #5 : 08 Ноябрь 2016, 23:40:08 »
У меня ноут с вай фай.как его наступить и подключить?говорят есть какие то точки доступа.а как к ним подключиться не знаю.и сколько стоит пользование этим соединением?

настроить
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LindsiNah

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видео по вай фай
« Reply #6 : 13 Ноябрь 2016, 08:40:39 »
подарили ноут, на нем ловит вай фай сеть krasnocity, какие на ней есть ресурсы и возможен ли через неё доступ в инет? Если да то дайте настройки
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Sandraapoth

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видео по вай фай
« Reply #7 : Сегодня в 10:38:12 »
Ситуация такая.
Надо подключить интеренет.
Кабинет находится на третьем этаже здания, сервер почти над ним, на пятом.
Возможно ли использовать вай-фай?прямой видимости нетокна на разные стороны, 2 потолочных перекрытия  2 стены если по прямой...
Провода тянуть очень нежелательно, если не невозможно, так как на это надо разрешение.
Вариант с вайфаем возможен?если да, то как-нибудь хитро?нуи интересует цена вопроса.

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