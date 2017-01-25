Когда есть сомнения в подключении контактов в подобных схемах - есть простой и надёжный способ проверить и ничего не спалить при этом - подключать через резисторы провода, допустим, 100 Ом.

В случае правильного подключения, всё будет работать, пусть с небольшими отклонениями.

А в случае неправильного - резисторы ограничат токи и напряжения, и ничего страшного не случится (хотя домофоны расчитаны обычно на дилетантов, там итак ничего не должно сгореть ну мало ли..)