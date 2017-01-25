Из каких источников учёные черпают информацию об истории Древнего мира
История считается одной из древнейших научных дисциплин, которые сформировались в раннем мире. Ещё пещерные Homo Sapiens отметили, что большинство процессов в окружающем мире протекает циклически и попытались делать первые робкие попытки регистрировать разные события, чтобы начать разбираться в законах природы. Темой для самых первых записей стали погодные неурядицы и разные астрономические происшествия, и спустя пару тысяч лет они вдруг стали базой для создания самых ранних календарей.
В роли источника достоверных данных о первобытной истории сообщества людей используются в основном разного рода археологические открытия, к примеру предметы быта древних племен. По внешнему виду подобных предметов специалисты ухитряются восстановить жизнь предков современных людей. Число достоверных источников исторических данных резко выросло с зарождением человеческой письменности, помимо астрономических событий люди начали создавать записи о текущих царях, больших войнах и даже о быте представителей разнообразных социальных сословий. Первые примеры человеческой письменности, известные историкам, датируются 7 тысячелетием до нашей эры, а старейшая досконально изученная устойчивая система письма — это клинопись. Древние шумеры наносили тексты на мокрые таблички из глины, которые просто затвердевали, причем их записи касались не только войн и правителей, а были очень разнообразны: археологи нашли примеры юридических, бухгалтерских текстов и даже просто бытовые записки.
Самым первым письменным источником о происхождении России считаются летописи, которые велись ориентировочно с 11 столетия, но при этом описывают период с IX века. По весьма примерным оценкам отечественных историков количество подобных записей о истории Руси достигает пяти тысяч, потому как собственные летописи создавались почти в каждом русском городе. Писали летописцы о наиболее важных событиях, к примеру про Призвание варягов ivorlov.ru
. К сожалению, оригиналы большей части подобных документов не сохранились, но исторические данные дожили до наших дней в виде рукописных копий 14-19 столетий.
Последние три столетия являются наиболее благоприятным временем для изучения историками, ведь в этого времени история бесповоротно кристаллизовалась как наука и люди документируют фактически все происходящие события. А в наши дни простые исторические записи еще и дополняются фотографиями и видеозаписями. За помощь в подготовке статьи спасибо редактору ivorlov.ru