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Автор Тема: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей  (Прочитано 3114 раз)

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buld0zerx

  • Гость
Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« : 25 Февраль 2014, 11:58:06 »
Добрый день.
Подскажите по коммутатору VT-MDS, может кто пользовался.

Имеется домофон Waycom WB-34C http://www.skyros.ru/catalog/group-a00000113294/id-121752
Две вызывные панели БайтЭрг МВК-325цД http://www.skyros.ru/catalog/group-a00000113298/id-112273
И собственно коммутатор


Вроде все предельно понятно, но при включении просто идет видео-сигнал с одной панели, со второй ничего, и замки не открываются. Соединено все по назначению контактов, благо у домофона и коммутатора все совпадает.

Если открыть инструкцию домофона, (вот ее пдф http://www.skyros.ru/tech/InstrWB34C.pdf , на бумаге у меня точно такая же, стр. 6) то видим вот такую схему


Смущает это путание проводов не пойми как
черный-красный - аудио сигнал идет на +12В
желтый-белый - видео сигнал на GND
или это опечатка переводчиков инструкции?

На www.schick-handel.de нашел инструкцию к этому коммутатору, там все ровно, подключать именно видео к видео, аудио к аудио и т.д.
http://www.schick-handel.de/video-sprechanlage-MDS-ANLEITUNG.pdf

Вопрос в том, как таки правильно коммутировать, чтобы обе панели и замки заработали? Верю здесь есть пользователи сего девайса, прошу, поделитесь опытом.
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BMV

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Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #1 : 26 Февраль 2014, 21:02:02 »
В инструкции вроде написано установить переключатель по количеству камер. Делали?
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buld0zerx

  • Гость
Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #2 : 27 Февраль 2014, 05:02:44 »
Цитата: BMV от 26 Февраль 2014, 21:02:02
В инструкции вроде написано установить переключатель по количеству камер. Делали?
Конечно. Там всего 3 положения, на 2-3-4 вызывные панели. Так что как минимум на 2 стоит.
Что думаете о схеме из инструкции к домофону? Имеет право на жизнь такое "путание" проводов?
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medved.oos.cc

  • Гость
Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #3 : 27 Февраль 2014, 13:02:24 »
Когда есть сомнения в подключении контактов в подобных схемах - есть простой и надёжный способ проверить и ничего не спалить при этом - подключать через резисторы провода, допустим, 100 Ом.
В случае правильного подключения, всё будет работать, пусть с небольшими отклонениями.
А в случае неправильного - резисторы ограничат токи и напряжения, и ничего страшного не случится (хотя домофоны расчитаны обычно на дилетантов, там итак ничего не должно сгореть ну мало ли..)
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BMV

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Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #4 : 27 Февраль 2014, 23:58:04 »
Честно говоря, путаница с проводами бывает. Ка правило: питание красные, видео желтый,  общий белый, аудио черный. Как правило. Вы где все это покупали? В Скайросе? Езжайте туда и пусть Вам соберут это на столе.
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BMV

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Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #5 : 27 Февраль 2014, 23:59:43 »
Ну и есно надо все панели вначале проверить без коммутаторов напрямую , подключив к домофону.
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buld0zerx

  • Гость
Re: Коммутатор VT-MDS - подключение двух вызывных панелей
« Reply #6 : 18 Март 2014, 08:44:27 »
Цитата: BMV от 27 Февраль 2014, 23:58:04
Вы где все это покупали? В Скайросе? Езжайте туда и пусть Вам соберут это на столе.
Все покупалось в разных местах в разное время.

Короче вся загвоздка была в том, что где-то коротили контакты.
В итоге заявляю, что схема из инструкции Waycom неверна. Ошиблись локализаторы-переводчики. Может кому-нибудь понадобится этот опыт.

А коммутатор VT-MDS нормальной штукой оказался, щелкает, переключает, подключение не запарное, колхозить ничего не надо.
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LindsiNah

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Коммутатор VT MDS подключение двух вызывных панелей
« Reply #7 : 16 Ноябрь 2016, 21:43:56 »
Вы попали в самую точку. Мне нравится эта мысль, я полностью с Вами согласен.
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Siliknovamice

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