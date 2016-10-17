Занимаюсь системами безопасности уже очень давно, скажу так.. Есть Хиквижн, ест Дахуа и есть все остальные бренды. По сути кроме первых двух, все из одинаковых запчастей,только лейблы разные. Мы например с китая системы видеонаблюдения напрямую возим. https://prof-ug.ru/video/
. Наш бренд. Есть еще такие фирмы по типу спецвижн, которые те же запчасти везут из Китая, в России собирают и пишут что Российское производство.. Короче если позволяют финансы, не думайте, берите Хиквижн или Дахуа. Если хотите по дешевле, все равно, ищите просто надежного продавца, чтоб не пропал через год.