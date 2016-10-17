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Оффлайн ras20066

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лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« : Октябрь 17, 2016, 10:21:53 pm »
Добрый день! выбираю себе систему видеонаблюдения
какая на Ваш взгляд самая хорошая по цена/качество?
какие камеры самые четкие? 1МПиксельные
спасибо
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Оффлайн Snake

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #1 : Июль 07, 2017, 11:58:05 am »
Цитата: ras20066 от Октябрь 17, 2016, 10:21:53 pm
какая на Ваш взгляд самая хорошая по цена/качество?

Hikvision (его бюджетная дочка Hiwatch)
+ Polyvision + RVi
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Оффлайн skameykin22

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #2 : Июль 10, 2017, 03:49:48 pm »
И какую камеру в итоге выбрали?
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Оффлайн letkabiz

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #3 : Июль 31, 2017, 09:43:58 pm »
Я бы еще на SatVision обратил внимание, хотя и Polyvision в последнее время тоже неплохи. Ну это из бюджетных вариантов.
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Оффлайн bob311

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #4 : Ноябрь 01, 2017, 09:59:24 pm »
Занимаюсь системами безопасности уже очень давно, скажу так.. Есть Хиквижн, ест Дахуа и есть все остальные бренды. По сути кроме первых двух, все из одинаковых запчастей,только лейблы разные. Мы например с китая системы видеонаблюдения напрямую возим. https://prof-ug.ru/video/. Наш бренд. Есть еще такие фирмы по типу спецвижн, которые те же запчасти везут из Китая,  в России собирают и пишут что Российское производство.. Короче если позволяют финансы, не думайте, берите Хиквижн или Дахуа. Если хотите по дешевле, все равно, ищите просто надежного продавца, чтоб не пропал через год.
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Оффлайн Nuttinut

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #5 : Ноябрь 28, 2017, 11:29:34 am »
У меня нет лучшей компании, у каждой компании есть разные преимущества и недостатки.
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Оффлайн danil419

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Re: лучшая фирма по камерам и видеорегистраторам
« Ответ #6 : Декабрь 06, 2017, 08:54:20 pm »
Лично мне понравилась техника RECON - как раз по соотношению цена/качество, то что нужно. Ну а Hikvision конечно подороже, но у них просто супер ip-камеры
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