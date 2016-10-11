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bro24

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Какой AHD видеорегистратор на 16 каналов в пределах 20000?
« : Октябрь 11, 2016, 06:08:17 pm »
Добрый день!

Хочу поэтапно провести модернизацию текущего видеонаблюдения (аналоговая система, установленная в 2008 году).
По скольку замена оборудования будет проводиться постепенно, начать хочу с видеорегистратора, выбор естественно пал на гибридные AHD.
По скольку AHD системы пестрят в основном всякими китайскими клонами, хочется выбрать что-то более менее пристойное.
Разрешение камер в последствии будет 1080р. Скорее всего будут задействованы все 16 каналов в формате AHD. Жестких дисков два по 6Тб думаю хватит.
Вообще, основной критерий (т.к. функционал у всех примерно одинаковый, как я понял) - чтобы внешне выглядел не как китайская погремушка и чтоб интерфейс был более-менее доступный и не корявый.
Мне нравятся, как выглядит оборудование Hikvision и Dahua, но на сколько я понимаю Dahua сразу отпадает, т.к. к ним не подключишь на первое время старые аналоговые камеры и в последствии придется покупать камеры их стандарта. С Hikvision тоже не очень понял. Поддерживают они AHD или нет, и можно ли будет одновременно подключить старые аналоговые камеры и постепенно менять их на AHD и чтоб все это вместе работало?
Уложиться по регистратору планирую в 20000 руб.
Что можете посоветовать? И проясните, пожалуйста, по Hikvision?
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security

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Re: Какой AHD видеорегистратор на 16 каналов в пределах 20000?
« Ответ #1 : Октябрь 13, 2016, 03:00:49 pm »
Можно посмотреть оптимус. На 16 каналов Optimus AHDR-2016HL.
Аналоговые камеры поддерживает и выглядит не плохо
« Последнее редактирование: Июль 06, 2017, 02:21:00 pm от Snake »
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