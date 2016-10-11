Добрый день!



Хочу поэтапно провести модернизацию текущего видеонаблюдения (аналоговая система, установленная в 2008 году).

По скольку замена оборудования будет проводиться постепенно, начать хочу с видеорегистратора, выбор естественно пал на гибридные AHD.

По скольку AHD системы пестрят в основном всякими китайскими клонами, хочется выбрать что-то более менее пристойное.

Разрешение камер в последствии будет 1080р. Скорее всего будут задействованы все 16 каналов в формате AHD. Жестких дисков два по 6Тб думаю хватит.

Вообще, основной критерий (т.к. функционал у всех примерно одинаковый, как я понял) - чтобы внешне выглядел не как китайская погремушка и чтоб интерфейс был более-менее доступный и не корявый.

Мне нравятся, как выглядит оборудование Hikvision и Dahua, но на сколько я понимаю Dahua сразу отпадает, т.к. к ним не подключишь на первое время старые аналоговые камеры и в последствии придется покупать камеры их стандарта. С Hikvision тоже не очень понял. Поддерживают они AHD или нет, и можно ли будет одновременно подключить старые аналоговые камеры и постепенно менять их на AHD и чтоб все это вместе работало?

Уложиться по регистратору планирую в 20000 руб.

Что можете посоветовать? И проясните, пожалуйста, по Hikvision?