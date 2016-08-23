Нужна помощь в подборе системы видеонаблюдения для частного дома, опыт использования надежного Китай оборудования...
Требования:
1. H.264;
2. возможность установки HDD, и работы без него;
3. GSM - возможность слать СМС о состоянии системы;
4. RJ45, удаленный мониторинг - управление, может облако;
5. камеры с инфракрасной подсветной, широким углом, с хорошим качеством картинки;
6. ресивер 8 каналов;
7. питание камер POE, еще лучше по коаксиалу.
Может кто что подсказать по опыту?
На что обратить внимание?