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magestik

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Системы видеонаблюдения h.264 Китай...
« : Август 23, 2016, 09:37:22 pm »
Нужна помощь в подборе системы видеонаблюдения для частного дома, опыт использования надежного Китай оборудования...

Требования:
1. H.264;
2. возможность установки HDD, и работы без него;
3. GSM - возможность слать СМС о состоянии системы;
4. RJ45, удаленный мониторинг - управление, может облако;
5. камеры с инфракрасной подсветной, широким углом, с хорошим качеством картинки;
6. ресивер 8 каналов;
7. питание камер POE, еще лучше по коаксиалу.

Может кто что подсказать по опыту?
На что обратить внимание?
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Re: Системы видеонаблюдения h.264 Китай...
« Ответ #1 : Август 09, 2017, 12:47:10 pm »
Вопрос, наверное, уже не актуален?:)
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