Нужна помощь в подборе системы видеонаблюдения для частного дома, опыт использования надежного Китай оборудования...



Требования:

1. H.264;

2. возможность установки HDD, и работы без него;

3. GSM - возможность слать СМС о состоянии системы;

4. RJ45, удаленный мониторинг - управление, может облако;

5. камеры с инфракрасной подсветной, широким углом, с хорошим качеством картинки;

6. ресивер 8 каналов;

7. питание камер POE, еще лучше по коаксиалу.



Может кто что подсказать по опыту?

На что обратить внимание?