эхехе, пусть и не было ответ год))) но отчего же не ответить, вдруг кому ещё посчастливится обладать!)))



да, зайти по хвосту можно, но IP надо определять на автомате:





Использование DHCP

По умолчанию при включении кодировщик пытается получить IP-адрес у DHCP-сервера в сети.

Использование структуры адресации по адресу локального

канала

Если кодировщик не может получить IP-адрес от DHCP-сервера, адрес назначается по локальной

структуре адресации. По структуре адресации по адресу локального канала по умолчанию

устанавливается IP-адрес 169.254.0.99. Если заданный по умолчанию IP-адрес уже используется

в сети, то кодировщик получает IP-адрес путем вставки части его MAC-адреса в IP-адрес

169.254.х.х. Для этого кодировщик преобразует шестнадцатеричные цифры MAC-адреса

в десятичные и использует их для создания IP-адреса в следующем формате:

169.254.MAC:9-10.MAC:11-12,

где MAC:9-10 — это 9-я и 10-я цифры MAC-адреса, а MAC:11-12 — 11-я и 12-я цифры.

Например, по этому методу кодировщик с MAC-адресом 00-11-22-33-44-55 получает IP-адрес

169.254.68.85, учитывая то, что 44 в шестнадцатеричном формате = 68 в десятичном, а 55 = 85.