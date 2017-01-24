Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с аналогичной проблемкой?Имеется в наличии видеодомофон Falcon eye FE-72C с возможностью подключения дополнительной трубки и аудиотрубка Falcon eye FE-15H.Хотелось-бы подключить одно к другому. Т.е. FE-15H подключить к FE-72C в качестве дополнительной трубки. Возможно ли это и как? Самостоятельно не получается решить задачу.