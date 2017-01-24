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Автор Тема: Подскажите схему подключения  (Прочитано 1602 раз)

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Игорь Сергеев

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Подскажите схему подключения
« : 26 Ноябрь 2013, 15:30:18 »
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с аналогичной проблемкой?
Имеется в наличии видеодомофон Falcon eye FE-72C с возможностью подключения дополнительной трубки и аудиотрубка Falcon eye FE-15H.
Хотелось-бы подключить одно к другому. Т.е. FE-15H подключить к FE-72C в качестве дополнительной трубки.  Возможно ли это и как? Самостоятельно не получается решить задачу.  :(
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BMV

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Re: Подскажите схему подключения
« Reply #1 : 27 Ноябрь 2013, 07:27:44 »
Страницы 8-9. А в чем проблема?
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Игорь Сергеев

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Re: Подскажите схему подключения
« Reply #2 : 27 Ноябрь 2013, 11:22:14 »
Засада в том, что простое подключение "напрямую" ничего не дает. Тишина, никаких реакций.
На мониторе схема подключения одна, а на трубке другая.
От вызывной панели трубка работает нормально, а от монитора никак.


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BMV

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Re: Подскажите схему подключения
« Reply #3 : 28 Ноябрь 2013, 05:25:24 »
Тогда Вам в техподержку http://falconeye.su/podderzhka/. Либо брак, либо поменяли где-то схему подключения.
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Vestatrona

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Подскажите схему подключения
« Reply #4 : 19 Январь 2017, 13:50:23 »
Добрый день
Восстанавливаю 156ую,нужна схема подключения вакумных шлангов.
подскажите пожалуйста
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