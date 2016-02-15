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olegpolov

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Видеонаблюдение с задержкой передачи картинки
« : Февраль 15, 2016, 03:56:27 pm »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, пути решения следующей задачи:
Нужно записывать происходящее в помещении и передавать изображение непрерывно на телевизор, стоящий в том же помещении. При этом нужно, чтобы между событием, которое записала камера и появлением соответствующего изображения на экране телевизора проходило некоторое время по выбору - от 5-ти до 10 секунд.

Я прошу прощения, если вопрос кому-то покажется дилетантским, извините. Проблема в том, что я настолько далек от этого, что затруднился даже с терминологией для запроса в "гугл".

Как можно такую систему организовать?
Я так понимаю, для этого нужны: камера, телевизоры, кабели, сервер и софт. Ключевое, догадываюсь, софт. Подскажите, пожалуйста, какой?
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Re: Видеонаблюдение с задержкой передачи картинки
« Ответ #1 : Август 09, 2017, 12:54:19 pm »
Чисто теоретически, на регистраторе(любой дешевый китайский NVR) должна быть включена непрерывная запись. Файлы на него должны складываться таким образом, чтобы в каждый файл записывалось менее 5 минут видео.
После этого запускается воспроизведение предпоследнего видео. К моменту, как предпоследнее видео будет подходить к концу, на жестком диске появится новое. Таким образом, будет происходить непрерывное воспроизведение с задержкой, равной размеру видео в записанном файле.
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