Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, пути решения следующей задачи:

Нужно записывать происходящее в помещении и передавать изображение непрерывно на телевизор, стоящий в том же помещении. При этом нужно, чтобы между событием, которое записала камера и появлением соответствующего изображения на экране телевизора проходило некоторое время по выбору - от 5-ти до 10 секунд.



Я прошу прощения, если вопрос кому-то покажется дилетантским, извините. Проблема в том, что я настолько далек от этого, что затруднился даже с терминологией для запроса в "гугл".



Как можно такую систему организовать?

Я так понимаю, для этого нужны: камера, телевизоры, кабели, сервер и софт. Ключевое, догадываюсь, софт. Подскажите, пожалуйста, какой?