Тему создавал дано и уже про нее забыли все но все равно отпишусь тут может кому то тоже пригодиться !

В общем данную проблему решил сторонним ПО "ЛИНИЯ 6.9.6" т.е. добился удаленного просмотра в реальном времени всех камер которые подключены к регистратору! в настройка программы прописываем ссылку на камеру rtsp://admin:@192.168.1.18/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp где &channel=1 это номер канала т.е. в зависимости от номера канала в ссылке меняем channel=2 и так далее