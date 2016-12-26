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Автор Тема: Помогите настроить регистратор через CMS программу  (Прочитано 20531 раз)

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alexbor15

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #30 : 26 Июль 2013, 06:48:50 »
Цитата: Denzot от 26 Июль 2013, 06:44:30
ПО для видеорегистратора TD-810

ПО для видеорегистратора TD-820

ПО для видеорегистратора TD-830

ПО для видеорегистратора TD-840


из перечисленного ПО с моим совпадает только ПО для видеорегистратора TD-8204 но к сожалению так же не хочет работать ! Я уже не знаю что делать  :(
обратится к тому кто продал регистратор
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Denzot

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #31 : 26 Июль 2013, 06:58:32 »
буду признателен если найдется русский мануал 
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medved.oos.cc

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #32 : 26 Июль 2013, 13:58:55 »
Попробуй ещё j2000.pro - там есть клоны один в один ;D правда могут прошивки быть и свои, фирма крупная, может себе позволить, а завод, похоже, один клепает эти шедевры ;D

Что ж поделать, впредь более тщательно выбирай поставщика (продавца).


И вообще возможно проблема в настройках сети или компа, возможно?? Попробовать спеца привлечь для настройки, может??
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smsi

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #33 : 29 Июль 2013, 05:48:40 »
telnet 192.168.1.18 34567 - доступен?
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Denzot

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #34 : 29 Июль 2013, 05:50:48 »
Цитата: smsi от 29 Июль 2013, 05:48:40
telnet 192.168.1.18 34567 - доступен?
да телнетом подключается
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Rus_Lan

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #35 : 06 Июль 2014, 21:20:44 »
сегодня проблему решил....  оказывается каждый видео регистратор требует определенную программу или даже версию одной и той же программы, но разную... Вам нужно знать какой видео регистратор под какую программу работает... Последняя версия CMS не означает что это хорошо.  существуют еще pss и другие проги! Спасибо за ответ! Советую Энвера , он решил проблему. +380665981207
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Vladimirskiy

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #36 : 06 Август 2014, 12:18:10 »
У меня та же ситуация, все порты рабочие, по мобильному порту и веб интерфейсу коннектится, а через клиентское по на порт 34567 не хочет подключать, хотя порт открыт. Телнетом тоже доступен. Железяка такая же H.264 Network HDVR-16ANVH
только на 16 камер.
Подскажите какое ПО использовали.
« Последнее редактирование: 06 Август 2014, 12:25:24 от Vladimirskiy »
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Denzot

  • Гость
Re: Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #37 : 05 Сентябрь 2015, 11:19:59 »
Тему создавал дано и уже про нее забыли все но все равно отпишусь тут может кому то тоже пригодиться !
В общем данную проблему решил сторонним ПО "ЛИНИЯ 6.9.6" т.е. добился удаленного просмотра в реальном времени всех камер которые подключены к регистратору! в настройка программы прописываем ссылку на камеру rtsp://admin:@192.168.1.18/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp где &channel=1 это номер канала т.е. в зависимости от номера канала в ссылке меняем channel=2 и так далее
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LindsiNah

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Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #38 : 10 Ноябрь 2016, 21:40:38 »
времени у меня пока много - вот и хотела научиться, если аналоговая отстой - какую камеру посоветуете по параметрам для обработки - научиться все же хочу обрабатывать?
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Serviceqpu

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Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #39 : 12 Ноябрь 2016, 22:56:22 »
Помогите. пожалуйста, проблема в том что при съемке 360-370 фотографии, выскакивает "ошибка файла" на синем фоне. С чем это может быть связано??? Сейчас ошибка стала вылетать на 25-30 фотографии.
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Ritasam

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Помогите настроить регистратор через CMS программу
« Reply #40 : 25 Декабрь 2016, 12:27:36 »
Видит твою камеру не комп а софт, поэтому открой программу с которой работаешь там разберешься. У меня премьера про - проблем нет.
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