Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 26 Декабрь 2016, 15:09:13
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- Тема: Помогите настроить регистратор через CMS программу
Автор Тема: Помогите настроить регистратор через CMS программу (Прочитано 20531 раз)
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- Видеокамеры, объективы, мониторы (Модератор: BMV) >
- Тема: Помогите настроить регистратор через CMS программу