проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.Alexander Alenitsyn Искусственный Интеллект (346164) 3 года назадя говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) гласит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; гласили и вставали.juicy shopp Ученик (109) 3 года вспятьпроспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжениеТанюшка Ученик (157) 1 месяц назадя говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; говорил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они молвят и встают; гласили и вставали.Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц назадговорить-говорю говорим говоришь говорите гласит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр