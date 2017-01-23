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Автор Тема: Где засада?  (Прочитано 1703 раз)

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QWR

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Где засада?
« : 25 Сентябрь 2012, 05:36:12 »
Друг моего друга уже 4 месяца капает на мозг что-бы я поключил ему видео-домофон к подъездной системе ВИЗИТ. Мотивирует тем что одни приглашенные специалисты предложили просверлить дырку в стене, а те кто вроде-бы имеют непосредственное отношение к смонтированной в доме системе сказали что это бред, показали подведенный к квартире кабель, но от установки отказались, мол не наше дело. Ну с технической точки зрения, меня эта затея не пугает, а вот сама ситуация настораживает: Новостройка в не дешовом районе ближайшего мегополиса, бронированная дверь подъезда,консъерж,наверняка существует управляющая компания установившая систему, теоретически физически прикрутить домофон сложности не вижу,в гугле меня еще не банили, а вот как это будет выглядеть когда его нужно будет прописать в коммутационной системе, меня терзают смутные сомнения! Просто если-б подобную систему монтировал сам то максимально ограничил бы к ней доступ посторонних лиц! Поделитесь плиз соображением!
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2012, 06:31:53 от QWR »
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BMV

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Re: Где засада?
« Reply #1 : 26 Сентябрь 2012, 04:14:55 »
http://www.aktivsb.ru/advanced_search_result.php?story=vizit&subm=

домофоны поддерживающие подключение подъездных Визитов
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Video_loss

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Re: Где засада?
« Reply #2 : 06 Декабрь 2012, 07:59:20 »
Цитата: QWR от 25 Сентябрь 2012, 05:36:12
как это будет выглядеть когда его нужно будет прописать в коммутационной системе, меня терзают смутные сомнения! Просто если-б подобную систему монтировал сам то максимально ограничил бы к ней доступ посторонних лиц! Поделитесь плиз соображением!
смысл делать там ограничения, если "имеющие отношение к установленной системе лица" говорят, что установка монитора в квартиру - "не их дело"?Тем более, если в гугле вас не забанили, то положительно ничего вам не мешает скачать паспорт на установленный в подьезде БУД (вариантов немного, всего два - трёхсотая или четырёхсотая серии, вызывные панели отличаются внешним видом) и попробовать зайти в меню, используя заводской пароль, не так ли?
Если же пароль изменён (вероятнее всего, так оно и есть - ушлых доморощеных кулхацкеров, мечтающих "хакнуть домофон", сейчас пруд пруди) - то ещё не всё потеряно - проведите эксперимент с обычной аудиотрубкой УКП-7, стоит копейки.
Вызов пройдёт - смело вешайте подходящий "другу вашего друга" вариант.
Если не пройдёт - перекиньте провода местами ;D и попробуйте опять.
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Robertidect

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кто живёт в скворечнике из птиц
« Reply #3 : Сегодня в 00:29:12 »
проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.
Alexander Alenitsyn Искусственный Интеллект (346164) 3 года назад
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) гласит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; гласили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; гласили и вставали.
juicy shopp Ученик (109) 3 года вспять
проспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжение
Танюшка Ученик (157) 1 месяц назад
я говорю и встаю; говорил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; говорил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они молвят и встают; гласили и вставали.
Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц назад
говорить-говорю говорим говоришь говорите гласит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр
 
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