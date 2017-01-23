Друг моего друга уже 4 месяца капает на мозг что-бы я поключил ему видео-домофон к подъездной системе ВИЗИТ. Мотивирует тем что одни приглашенные специалисты предложили просверлить дырку в стене, а те кто вроде-бы имеют непосредственное отношение к смонтированной в доме системе сказали что это бред, показали подведенный к квартире кабель, но от установки отказались, мол не наше дело. Ну с технической точки зрения, меня эта затея не пугает, а вот сама ситуация настораживает: Новостройка в не дешовом районе ближайшего мегополиса, бронированная дверь подъезда,консъерж,наверняка существует управляющая компания установившая систему, теоретически физически прикрутить домофон сложности не вижу,в гугле меня еще не банили, а вот как это будет выглядеть когда его нужно будет прописать в коммутационной системе, меня терзают смутные сомнения! Просто если-б подобную систему монтировал сам то максимально ограничил бы к ней доступ посторонних лиц! Поделитесь плиз соображением!