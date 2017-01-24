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Автор Тема: Продам плату видеозахвата Vocord Phobos V16 (16 Video In, 100 FPS)  (Прочитано 1348 раз)

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Алекйей

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Продам плату видеозахвата Vocord Phobos V16 (16 Video In, 100 FPS)
« : 06 Июль 2010, 10:49:39 »
Примерно 35000р.(торг) в заводской упаковке!Не эксплуатировались!Есть в небольшом количестве!
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ra5505

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Re: Продам плату видеозахвата Vocord Phobos V16 (16 Video In, 100 FPS)
« Reply #1 : 23 Январь 2017, 06:18:47 »
Цитата: Алекйей от 06 Июль 2010, 10:49:39
Примерно 35000р.(торг) в заводской упаковке!Не эксплуатировались!Есть в небольшом количестве!
Помогите найти ПО для плату видеозахвата Vocord Phobos V16 (16 Video In, 100 FPS)
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