Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 26 Январь 2017, 04:39:28
- Добро пожаловать, Гость
- Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения >
- Системы видеонаблюдения >
- Видеонаблюдение от а до я (Модератор: U-2) >
- Тема: Как называются толстые очки, которые носят учёные?
Автор Тема: Как называются толстые очки, которые носят учёные? (Прочитано 3 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
- Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения >
- Системы видеонаблюдения >
- Видеонаблюдение от а до я (Модератор: U-2) >
- Тема: Как называются толстые очки, которые носят учёные?