Президент Украины Петр Порошенко изменил военно-административное деление страны, создав новую военно-воздушную зону.В опубликованном на сайте президента указе говорится, что в дополнение к существующим военно воздушным зонам "Юг", "Центр" и "Запад" появится еще одна зона - "Восток". Пределами обозначенных зон являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над Донбассом, который в документе назван "временно оккупированной территорией".Военно-воздушная зона "Восток" проходит по внешней границе прибрежных морских вод Азовского моря шириной 12 морских миль, отсчитываемых от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах, принадлежащих Украине, до ближайшей точки границы Украины с Российской Федерацией на суше, далее по линии государственной границы Украины с РФ, уточняют "Украинские новости".Зона "Восток" указом Порошенко отнесена к ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины приняло постановление, разрешающее военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу или подозреваемым в совершении терактов."Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня из пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечения нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции", - цитирует документ РИА "Новости". Принимать решение о стрельбе уполномочили министра обороны, начальника Генштаба, командующего ВВС и лиц, исполняющих соответствующие обязанности.Аналогичное постановление правительства Украины действовало с 2005 года. В новом документе, в отличие от прежнего, появились фразы "в том числе в районе проведения антитеррористической операции", то есть по факту - на территории Донецкой и Луганской народных республик. Фраза по поводу использования воздушных судов для осуществления терактов подразумевает открытие огня по самолетам, десантирующим личный состав и технику, и беспилотников, которые, к слову, имеются в распоряжении ДНР и ЛНР."Киеву еще не хватало объявить воздушное пространство над Крымом своей суверенной территорией и там угрожать российским вооруженным силам. Но они боятся делать такие громкие заявления. Поэтому все это распространяется только на ЛНР и ДНР", - отметил в комментарии "Свободной прессе" преподаватель Военного университета Минобороны, полковник ВВС в отставке Владимир Карякин.Накануне, 22 января, президент Петр Порошенко на торжественном мероприятии по поводу Дня соборности раскритиковал украинских политиков, призывающих отказаться от Донбасса.