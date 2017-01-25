Откуда учёные черпают информацию о истории человеческого общества
История сегодня считается одной из самых первых наук, что появились в древнейшем человеческом мире. Даже пещерные Homo Sapiens поняли, что значительное количество процессов в природе протекает циклически и научились делать первые робкие попытки описывать события, чтобы разбираться в основах мироздания. Темой для самых древних записей являлись погодные явления и различные астрономические происшествия, и спустя много тысяч лет они вдруг стали основой для разработки календаря.
В роли источника достоверных данных о первобытной истории человеческого мира используются главным образом разнообразные археологические находки, такие как орудия и украшения древних людей. По внешнему виду подобных вещей ученые-историки пробуют реконструировать уклад жизни предков. Число доступных источников исторических данных довольно быстро выросло с появлением письменности, кроме астрономических событий люди научились вести записи о текущих руководителях стран, крупных сражениях и даже о бытовой жизни представителей различных общественных слоев. Самые первые примеры человеческой письменности, известные профессионалам, датируются 6 тысячелетием до нашей эры, а старейшая досконально изученная устойчивая система письма — это клинопись. Древние шумеры наносили тексты записей на мокрые глиняные таблички, которые просто засыхали, причем их записи касались не только войн и правителей, а были очень разнообразны: археологи нашли примеры юридических, финансовых текстов и даже обычные бытовые записки.
Древнейшим письменным источником о происхождении Российской Федерации являются Древнерусские летописи, которые велись ориентировочно с 11 века нашей эры, но описывают период с IX века нашей эры. По весьма ориентировочным оценкам специалистов число летописей о истории Древней Руси достигает 5000, потому что собственные летописи велись почти в каждом русском городе. Писали летописцы о наиболее важных событиях, для примера про Образование Московского княжества ivorlov.ru
. К сожалению, оригиналы большей части подобных документов не сохранились, однако исторические данные дожили до нашего времени в виде письменных копий XIV столетий.
Последние три века являются наиболее благоприятным периодом времени для историков, ведь с данного времени история до конца сформировалась как целостная научная дисциплина и люди документально регистрируют практически все происходящие в мире события. А в настоящее время простые исторические записи ещё и дополняются фотографиями и видеоматериалами. За помощь в создании материала спасибо редактору ivorlov.ru