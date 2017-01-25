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Автор Тема: Разгром Хазарского Каганата  (Прочитано 2 раз)

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Vladispax

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Разгром Хазарского Каганата
« : Сегодня в 20:31:21 »
Откуда современные ученые берут информацию о истории Руси
 
История давно считается одной из древнейших научных дисциплин, что появились в древнейшем человеческом обществе. Ещё пещерные Homo Sapiens заметили, что большинство процессов в мире проходит циклически и стали делать первые несмелые попытки записывать происходящие события, дабы разобраться в природных законах. Темой для первых записей явились изменения погоды и разного рода астрономические явления, спустя много тысячелетий они стали базой для разработки точных календарей.
 
В роли источника данных о первобытной истории сообщества людей используются главным образом доступные археологические артефакты, например украшения и орудия древних племён. По виду подобных предметов специалисты пробуют воссоздать уклад жизни предков современных людей. Число доступных исторических источников быстро увеличилось с изобретением письменности, так кроме астрономических событий люди стали создавать записи о текущих правителях, значимых битвах и даже о быте членов отличающихся слоёв общества. Самые первые примеры письменности, известные профессионалам, датируются седьмому тысячелетием  до нашей эры, а древнейшая досконально изученная устойчивая система письма — это клинопись. Первые шумеры наносили свои записи на влажные глиняные таблички, и они после этого затвердевали, причем их записи касались не только войн и правителей, а были очень разнообразны: на раскопках отыскали примеры правовых, экономических текстов и даже просто бытовые записки.
 
Самым первым письменным источником об истории Российской Федерации являются Древнерусские летописи, что велись примерно с XI столетия, однако описывают период с IX века. По примерным оценкам специалистов-историков количество летописей о истории Руси может достигать пяти тысяч, потому что собственные летописи создавались почти в каждом крупном городе. Писали летописцы о наиболее важных событиях, для примера про Загадки истории ivorlov.ru . К несчастью, оригиналы большей части таких документов не сохранились, но записи дожили до настоящего времени в виде письменных копий XIV веков.
 
Последние три столетия стали наиболее благоприятным периодом для изучения истории, ведь в это время история до конца выделилась как научная дисциплина и люди документируют почти все политические события. А в настоящее время простые исторические документы ещё и дополняются фото и видеоматериалами. За помощь в создании публикации спасибо блогу ivorlov.ru
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