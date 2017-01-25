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Автор Тема: Где находится памятник Паниковскому в Киеве?  (Прочитано 4 раз)

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Arthurjuh

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Где находится памятник Паниковскому в Киеве?
« : Сегодня в 04:52:01 »
В каком возрасте просыпается совесть?
Загадка :Какое из вымешленых -существ имеет туловище льва и крылья орла?
 
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