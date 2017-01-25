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Автор Тема: элитные металлические входные двери  (Прочитано 2 раз)

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delmetysy

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    • элитные металлические входные двери
элитные металлические входные двери
« : Сегодня в 03:34:47 »
Привет товарищи!

ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери. Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их. Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости.
1)металлические двери в минске -Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл». Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей.
2)установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания. Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции. Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации.
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