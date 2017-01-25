Привет товарищи!
ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери. Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их. Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости.
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-Можно заказать в нашей компании ООО «Деловой металл». Мы сформировали крупную организацию с четким направлением деятельности, заключающейся в изготовлении, реализации, установке металлических дверей.
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- Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания. Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции. Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации.
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-Мы используем для производства новейшее оборудование. Такой подход дает возможность изготавливать высококачественные двери. Наличие своей технической базы является необходимым условием для процветания такого ответственного производства, как изготовление стальных дверей.
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- Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество каждой изготовленной единицы товара.
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- Качество нашей продукции прошло испытание и проверку временем.Приемлемые цены для наших заказчиков.
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