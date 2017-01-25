Суд Новосибирской области вынес приговор 28-летнему директору автономной некоммерческой организации "Центр реабилитации и профилактики форм негативной зависимости "Твое право на жизнь" Султану Кенжаеву. Он признан виновным в том, что незаконно лишал свободы наркоманов и алкоголиков."Приговором суда Кенжаеву назначено наказание в виде шести лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Установлено, что в период с сентября 2014-го по июль 2015 года Султан Кенжаев, "действуя совместно и согласованно с двумя знакомыми (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, поскольку они объявлены в розыск) и неустановленными лицами похищали и незаконно лишали свободы людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, путем удержания их в домах, расположенных в поселке Молот Коченевского района Новосибирской области".Реабилитанты жили в условиях изоляции от общества, причем администрация центра взимала с родственников потерпевших плату за их содержание. При этом похитители-"наркологи" утверждали, что собранные средства тратятся на лечение наркоманов и алкоголиков.Дома, в которых располагались реабилитационные центры, имели входы, оборудованные дверями с замками. Окна домов были закрыты металлическими конструкциями, что исключало возможность побега. "Система охраны обеспечивала надежную изоляцию лиц, проходящих курсы реабилитации", - отметили в управлении СК РФ.Кроме того, злоумышленники использовали то обстоятельство, что в центр поступали люди, находившиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Их с помощью угроз и избиений сразу же принуждали к подписанию документов, свидетельствующих о якобы добровольном пребывании человека в центре реабилитации.Родственников наркоманов злоумышленники "вводили в заблуждение, сообщая им об обязательном запрете на общение с близкими", поскольку это якобы может негативно повлиять на курс реабилитации. "Ежемесячная плата за содержание в центрах реабилитации, подконтрольным указанным лицам, составляла 15 тысяч рублей с человека", - сказано в пресс-релизе.Потерпевшими по делу признаны семь человек, которых ограничивали в передвижении, удерживали взаперти, не выпускали за пределы помещения, пока они не были освобождены сотрудниками УФСБ РФ по Новосибирской области. Пострадавшие являются наркоманами и алкоголиками, проживавшими в различных районах Новосибирской области и за ее пределами."Расследование данного дела представляло особую сложность, выражавшуюся в том, что преступления, расследуемые в рамках настоящего уголовного дела, являлись тяжкими, были заранее спланированы и подготовлены, большинство преступлений совершено группой лиц по предварительному сговору, все участники которой до настоящего времени не установлены", - пояснили в следственном ведомстве.Султану Кенжаеву инкриминировали п. "а" ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека"), п. "а" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.