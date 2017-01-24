Московский театр "Сатирикон" получит в текущем году из бюджета 250 млн рублей - столько же, сколько составили ассигнования прошлого года, заявил, как передает ТАСС, глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло.
Он напомнил, что в прошлом году на эти деньги была создана только одна новая постановка. 80 млн рублей было потрачено на аренду помещения "Планета КВН".
В октябре прошлого года художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин объявил, что театр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. По его словам, большая часть доходов уходит на аренду помещения, в котором коллектив оказался на время реконструкции собственного здания. Райкин утверждал, что поступления от Минкультуры не покрывают расходов, а на спонсорскую помощь рассчитывать стало невозможным из-за сложной экономической ситуации в стране. Худрук театра побывал на приеме у министра культуры и попросил некую сумму на выпуск очередного спектакля.
Спустя несколько дней Константин Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ и жестко высказался по поводу цензуры и борьбы государства за нравственность. Его речь спровоцировала широкую общественную дискуссию и получила живую реакцию в Минкультуры и Кремле. После этого стало известно, что Райкин и Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно стало известно о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".
В дальнейшем Райкин воздерживался от публичных высказываний по поводу цензуры, в отличие от Мединского. В декабре худрук "Сатирикона" стал человеком года по версии театральных критиков. Его наградили "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества". http://shayestegan.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=976
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