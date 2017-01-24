Московский театр "Сатирикон" получит в текущем году из бюджета 250 млн рублей - столько же, сколько составили ассигнования прошлого года, заявил, как передает ТАСС, глава общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло.Он напомнил, что в прошлом году на эти деньги была создана только одна новая постановка. 80 млн рублей было потрачено на аренду помещения "Планета КВН".В октябре прошлого года художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин объявил, что театр оказался на грани закрытия из-за финансовых проблем. По его словам, большая часть доходов уходит на аренду помещения, в котором коллектив оказался на время реконструкции собственного здания. Райкин утверждал, что поступления от Минкультуры не покрывают расходов, а на спонсорскую помощь рассчитывать стало невозможным из-за сложной экономической ситуации в стране. Худрук театра побывал на приеме у министра культуры и попросил некую сумму на выпуск очередного спектакля.Спустя несколько дней Константин Райкин выступил на съезде Союза театральных деятелей РФ и жестко высказался по поводу цензуры и борьбы государства за нравственность. Его речь спровоцировала широкую общественную дискуссию и получила живую реакцию в Минкультуры и Кремле. После этого стало известно, что Райкин и Мединский договорились решать вопросы "без привлечения СМИ". Одновременно стало известно о переговорах по поводу бюджетной поддержки "Сатирикона".В дальнейшем Райкин воздерживался от публичных высказываний по поводу цензуры, в отличие от Мединского. В декабре худрук "Сатирикона" стал человеком года по версии театральных критиков. Его наградили "за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества".