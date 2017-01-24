На Украине крайне обеспокоены заявлениями нового президента США Дональда Трампа, который не исключает снятия антироссийских санкций в случае, если Москва и Вашингтон договорятся о совместной борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. В Киеве продолжают настаивать на том, что санкции против России остаются эффективным инструментом."Мы не видим никакой связи между возможным прогрессом на Ближнем Востоке и ситуацией на Украине", - подчеркнул президент Украины Петр Порошенко (цитата по Reuters). По его мнению, санкции остаются единственным эффективным методом для того, чтобы "мотивировать Россию и президента Путина оставаться за столом переговоров"."Украина очень благодарна США за санкции против России, мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли", - добавил Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии (цитата по РИА "Новости").Помимо этого, Порошенко в очередной раз напомнил, что Россия "аннексировала" Крым и "дестабилизировала" ситуацию на востоке Украины. "Было бы хорошо иметь возможность отменить санкции. Но для этого должно быть выполнение минских соглашений, которого пока нет", - подчеркнул украинский лидер.На днях стало известно, что группа членов сената США от Республиканской и Демократической партий разработала закон, который не позволит президенту страны Дональду Трампу отменить санкции против России. Об этом 22 января заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер. Он отметил, что законопроект будет внесен в верхнюю палату Конгресса уже на этой неделе."Для нас отмена санкций с учетом действий России на Украине, ее угрозы балтийским странам и ее явных попыток вмешаться в наши выборы - был от этого эффект или нет - это опасность, с которой мы никогда не сталкивались в американской истории", - заявил Шумер. Сенатор добавил, что его коллеги в сенате от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм поддерживают законопроект.Документ поможет не допустить сделки между Белым домом и Кремлем, о возможности которой новый президент заявлял еще до инаугурации. 15 января в интервью газетам The Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сказал, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.Кроме того, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Трамп полон решимости постараться наладить отношения с Россией. "Я считаю, что избранный президент Дональд Трамп ясно сказал, что у нас ужасные отношения с Россией. И это далеко не все, речь идет о полном провале Америки, в том числе в дипломатии", - подчеркнул политик.Он также добавил, что у США и России есть общий враг - "Исламское государство" (ДАИШ, организация запрещена в РФ). "Его уничтожение является важнейшим приоритетом новой администрации", - сказал Пенс.