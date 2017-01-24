По данным онлайн-индекса миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, состояние российского бизнесмена, владельца рыбного холдинга "Норебо" Виталия Орлова достигло отметки в 1 млрд долларов.Как пишет InoPressa.ru со ссылкой на Bloomberg, увеличение состояния Орлова связано в частности с антироссийскими санкциями: 60% его продаж, как отмечает издание, являются результатом торговли за пределами России, однако "наблюдается и рост внутреннего потребления как результат ограничения импорта из-за санкций".В интервью "Коммерсанту", опубликованном в феврале 2016 года, Орлов признавал, что санкции оказались "положительным моментом" для его бизнеса. "Благодаря санкциям на российский рынок перестала приходить конкурирующая с нами норвежская, исландская сельдь и скумбрия. Еще мойва. Мы очень большой объем сельди и скумбрии поставили на российский рынок. Это показало, что интерес к российской рыбе есть".Кроме того, на увеличение состояния Орлова, как отмечает агентство, повлиял растущий рыбный рынок, поскольку потребители стремятся "добавить здоровый протеин в свой рацион", и рост цены на треску, который, по данным норвежского совета по вопросам морепродуктов, составил 13% с 2013 года.Bloomberg напоминает: "Когда три года назад Путин накинулся на Запад в ответ на санкции, введенные из-за аннексии Крыма у Украины, он запретил импорт продовольствия из стран, сплотившихся против него".Западные санкции не затронули экспорт компании Орлова. "А контрмеры Путина повлекли за собой рост продаж выловленных "Норебо" мойвы, макрели и сельди на российском рынке", - пишет агентство.Накануне, отметим, стало известно, что по данным конкурирующего с индексом миллиардеров Bloomberg рейтинга журнала Forbes, долларовым миллиардером стал главный акционер и председатель Cовета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков. Состояние банкира по состоянию на 23 января оценивалось в 1,19 млрд долларов.Рыбный потенциалАгенство красочно описывает биографию Орлова. В 1993 году Магнус Рот взял его работать в норвежскую компанию, которая торговала дешевой российской рыбой. Спустя четыре года Рот и Орлов открыли в Норвегии фирму Ocean Trawlers, которая сдавала российским рыбакам норвежские суда в аренду.В 1998 году к ним присоединился знакомый Орлова Александр Тугушев, который стал заместителем главы ведомства, надзиравшего за рыболовецкой промышленностью. "Мы помешались на идее создать крупнейшую в мире рыболовецкую компанию", - сказал Тугушев в интервью в ноябре."По словам Орлова, три года назад Тугушев был уволен, потому что "осложнял" рост компании. Тугушев подтвердил свое "неожиданное" увольнение и сказал в интервью, что был равным партнером в бизнесе. Орлов, который в августе подал в полицию заявление с жалобой, что "неустановленные лица" вымогали 33% "Норебо", сказал, что претензии Тугушева на право собственности ограничиваются одной из компаний, которые были приобретены во время расширения "Норебо", - говорится в статье.