Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 24 Январь 2017, 15:35:40
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- Тема: Что мне делать, если очень хочется отношений, а девушки даже не смотрят в мою сторону?
Автор Тема: Что мне делать, если очень хочется отношений, а девушки даже не смотрят в мою сторону? (Прочитано 3 раз)
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- Видеонаблюдение от а до я (Модератор: U-2) >
- Тема: Что мне делать, если очень хочется отношений, а девушки даже не смотрят в мою сторону?