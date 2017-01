NY White Synthetic Fur Slip On Sneaker crafted from faux fur has a trendy style with a feminine chic look that goes great with skirts and a pair of jeans. Featuring slip-on design, rounded toe, synthetic fur upper with NY letters on vamp, side elastic inserts and double rubber sole. Genuine Joshua Sanders.... Color: White...Мужская ветровка. Цена 5 343 р.Косметички. Цена 800 р.Одежда для спорта. Цена 2 767 р.Кольцо Цветок с 1 фианитом из красного золота (1 камней, золото 585 пробы)Зонт. Цена 1 983 р.Блюдце/вазочка. Цена 363 р.Кредитница/Визитница. Цена 650 р.Ткань. Цена 621 р.