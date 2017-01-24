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Автор Тема: авито недвижимость владикавказ 2 ком квартира  (Прочитано 2 раз)

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Robertidect

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авито недвижимость владикавказ 2 ком квартира
« : Сегодня в 11:44:13 »
как правильно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его предварительно размораживать. Основное хорошо помыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусочками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в отлично подсоленной воде, объем которой должен быть больше втрое. Кастрюлю ставят на мощный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Поначалу вода не станет кипеть, но через пару минут процесс возобновится. После этого варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать вполне. Опосля окончания приготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимонным соком или оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже опосля 2-ух минут варки можно осмотреть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, означает, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд. Он готовится моментально.
 
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