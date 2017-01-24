Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?Он просто обманывает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нету на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не потому что денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.система избрала этот ответ лучшимв избранное ссылка отблагодаритьнаиболее года назадПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок очень часто живет собственной жизнью и указывает то, что ему охото. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "грамотея" там на этот момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Поэтому в хоть какой момент вы можете огласить, что без понятия, что "чудит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без усилий найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, пару раз даже убеждался собственными глазами в таковых "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕсли Вы про веб-сайт вконтакте там там вообщем всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как тут вообщем можно верить.Позже еще если зашел на страничку с компа и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте практически всегда правильно отображает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Лишь в редких вариантах замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компе, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; другими словами, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно.