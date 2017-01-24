Как можно сидеть ВКонтакте с компа, а значок с телефона?
Он просто обманывает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нету на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не потому что денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с интернетом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.
Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.
система избрала этот ответ лучшим
в избранное ссылка отблагодарить
наиболее года назад
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок очень часто живет собственной жизнью и указывает то, что ему охото. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "грамотея" там на этот момент есть. Так-же и наоборот. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Поэтому в хоть какой момент вы можете огласить, что без понятия, что "чудит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без усилий найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, пару раз даже убеждался собственными глазами в таковых "глюках".
в избранное ссылка отблагодарить
Если Вы про веб-сайт вконтакте там там вообщем всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как тут вообщем можно верить.
Позже еще если зашел на страничку с компа и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.
в избранное ссылка отблагодарить
Вконтакте практически всегда правильно отображает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Лишь в редких вариантах замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компе, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; другими словами, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно. Как правильно наклеивать самоклеющуюся плёнкуАртем каменистый девятый когда продолжениеКак включить встроенную камеру на ноутбуке lenovoПочему женщине во время месячных нельзя в церковьКого она родила ани лорак