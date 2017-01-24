Как можно посиживать ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?
Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Или желания нету на самом деле и выходят в интернет от случая к случаю или нет способности приобрести. Не так как средств нет, а так как собственного угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.
Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.
система выбрала этот ответ лучшим
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наиболее года вспять
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок чрезвычайно нередко живет своей жизнью и указывает то, что ему охото. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете сказать, что без понятия, что "чудит" эта социальная сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без труда найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, пару раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".
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Если Вы про сайт вконтакте там там вообще всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой.
Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на веб-сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообще можно веровать.
Позже еще если зашел на страницу с компа и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.
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Вконтакте практически всегда правильно отображает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Лишь в редких вариантах замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно. Как сделать палетку 4 класс по математикеГде накопать нож для бумаги в зомби фермеКак проверить остаток трафика интернета на телефонеГде находиться чёрное море в каком городеЗачем приезжал грызлов в киев