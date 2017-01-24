Как можно посиживать ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Или желания нету на самом деле и выходят в интернет от случая к случаю или нет способности приобрести. Не так как средств нет, а так как собственного угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтобы иной поверил.Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.система выбрала этот ответ лучшимв избранное ссылка отблагодаритьнаиболее года вспятьПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не беспокоиться. Этот значок чрезвычайно нередко живет своей жизнью и указывает то, что ему охото. При этом он может демонстрировать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете сказать, что без понятия, что "чудит" эта социальная сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сумеет. В сети вы без труда найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. При этом, вправду, пару раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕсли Вы про сайт вконтакте там там вообще всегда не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой.Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на веб-сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как здесь вообще можно веровать.Позже еще если зашел на страницу с компа и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на для себя испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте практически всегда правильно отображает устройство, с которого пользователь выходит в социальную сеть. Лишь в редких вариантах замечал эту ошибку - действительно ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то достаточно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; то есть, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - до боли просто и доступно.