Дети - цветы жизни
Дети – цветы жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все малыши – наш расцветающий сад.
Вот семена, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.
Улыбку мы дарить им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!
Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то держать в голове рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток нужно просто втюриться, Отдать им сердце свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.
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