Дети - цветы жизниДети – цветы жизни, Недаром так говорят, Не надо излишней здесь харизмы, Все малыши – наш расцветающий сад.Вот семена, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.Улыбку мы дарить им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А они все, мои цветы!Детки – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то держать в голове рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток нужно просто втюриться, Отдать им сердце свое.Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом своих рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет создателям возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской страничке. Ответственность за тексты произведений создатели несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также сможете поглядеть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тыщ гостей, которые в общей сумме просматривают более двух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста. В каждой графе обозначено по две числа: количество просмотров и количество посетителей.© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+