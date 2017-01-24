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Автор Тема: Discounts! Greenwich leather small satchel bag ( 295.82 $) DKNY  (Прочитано 5 раз)

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aapedsah

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Discounts! Greenwich leather small satchel bag ( 295.82 $) DKNY
« : Сегодня в 02:54:49 »
Greenwich leather small satchel bag ( 295.82 $)  DKNY

Greenwich Leather Small Satchel Bag crafted in natural calfskin, has an air of sophistication that transitions from on-duty to off-duty. Featuring top zip closure, double handles, adjustable and detachable shoulder strap, internal zip pocket, external front zip pocket, logo tag and gold tone hardware....  Color: Natural...

 
 
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