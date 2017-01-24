Обучение провизоров и фармацевтов.
Все будущие специалисты сферы здравоохранения, фармацевт это, провизор или квалифицированный врач, после окончания медицинского университета или колледжа, обязуются каждую пятилетку повышать свою квалификацию. Как результат, на руках у каждого медицинский сертификат – разрешение для дальнейшей самостоятельной работы.
Повышение квалификации фармацевтов и провизоров обязательная процедура, которая требует хорошего уровня технической подготовки специалистов. После завершения обучения в университете, через каждые 5 лет приходится снова «учится», получая последипломное образование. Обучение можно получить в региональном центре профильного образования. Переподготовка осуществляется с помощью экзаменов, по результатам которых выдают свидетельство фармацевта (провизора). Этот сертификат свидетельствует о положительном результате повышения квалификации и действителен на протяжении пяти лет.
Повышения квалификации работникам аптеки избежать нельзя.
Поскольку в таком случае, работодатель любого уровня предприятий (как общественных, так и специальных), должен освободить рабочее место подчиненного, который отказался повышать квалификацию.
Переподготовка служащих сферы здравоохранения!
Курсы фармацевтов и провизоров дают возможность работнику укрепить и расширить поле своих профессиональные знания и умения. Последипломное образование – это обязательный процесс для всех специалистов сферы здравоохранения, который нужно проходить каждые пять лет после получения основного квалифицированного образования и, к тому же, требует огромных усилий при подготовке, из-за частых изменений в сфере здравоохранения.
Сертификат фармацевта и провизора получает обучающийся после окончания курсов. Так же его можно получить после изучения профильных программ на специальных семинарах.
Подготовка и непосредственная экзаменационная сессия в среднем длится где-то 1-3 месяца. Переподготовку медицинские работники могут проходить в специализированном профильном региональном образовательном учреждении, например, в авторитетном научно-методическом центре «НЦМО». Следует сказать, что отсутствие свидетельства о получении последипломного образования или окончания его срока «пригодности», является недопустимым. А работник, не получивший данный сертификат, не может занимать далее свою должность в медицинской сфере.
Сертификат провизора тоже подтверждается каждые пять лет, как и сертификат фармацевта.
Обобщив вышеизложенное, надо сказать, что переподготовка всех работников аптеки обязательная процедура и проходить ее постоянно должны все, кто заботится о своей будущей карьере и желает поднять свой профессиональный уровень.
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