Детки - цветочки жизни
Дети – цветы жизни, Недаром так молвят, Не надо излишней здесь харизмы, Все детки – наш цветущий сад.
Вот семечки, обычные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и нежно, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, пламенный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.
Ухмылку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветочки!
Малыши – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток необходимо просто влюбиться, Отдать им сердце свое.
Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.
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