Детки - цветочки жизниДети – цветы жизни, Недаром так молвят, Не надо излишней здесь харизмы, Все детки – наш цветущий сад.Вот семечки, обычные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и нежно, Посадим новейший мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, пламенный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветочки.Ухмылку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам предначертано творить добро.И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветочки!Малыши – цветочки жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книгах ее, В деток необходимо просто влюбиться, Отдать им сердце свое.Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского контракта. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений вероятна лишь с согласия его автора, к которому вы сможете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений создатели несут самостоятельно на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также можете поглядеть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Каждодневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч гостей, которые в общей сумме просматривают наиболее 2-ух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе обозначено по две цифры: количество просмотров и количество гостей.© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+