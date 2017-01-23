Детки - цветы жизниДетки – цветы жизни, Недаром так молвят, Не надо лишней тут харизмы, Все детки – наш цветущий сад.Вот семена, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и лаского, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Красивый, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и естественно доброты, И без вниманья не оставим, Свои возлюбленные цветы.Ухмылку мы даровать им будем, Нести для них свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.И вот мы лицезреем результаты, Вот наши 1-ые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!Дети – цветочки жизни, Они же – цветущий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то держать в голове рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В деток необходимо просто втюриться, Дать им сердце свое.Даровать им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации собственных литературных произведений в сети Веб на основании пользовательского договора. Все права автора на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его создателя, к которому вы сможете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и русского законодательства. Вы также сможете посмотреть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Ежедневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч посетителей, которые в общей сумме просматривают более 2-ух миллионов страниц по данным счетчика посещаемости, который расположен справа от этого текста. В каждой графе обозначено по две числа: количество просмотров и количество гостей.© Все права принадлежат создателям, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+