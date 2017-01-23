Дети - цветы жизни
Малыши – цветочки жизни, Недаром так молвят, Не нужно излишней тут харизмы, Все малыши – наш расцветающий сад.
Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.
С любовью, трепетно и нежно, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок.
Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветы.
Улыбку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.
И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!
Дети – цветы жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад.
Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В малышей нужно просто влюбиться, Отдать им сердце свое.
Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.
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