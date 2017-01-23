Дети - цветы жизниМалыши – цветочки жизни, Недаром так молвят, Не нужно излишней тут харизмы, Все малыши – наш расцветающий сад.Вот семечки, обыденные, обыкновенные, Ничем не примечательны они, Но можем вырастить таланты все такие, Которыми смогли б гордиться мы.С любовью, трепетно и нежно, Посадим новый мы росток И вырастим мы с ним естественно, Прекрасный, огненный цветок.Терпенья чуточку добавим, Ну и конечно доброты, И без вниманья не оставим, Свои любимые цветы.Улыбку мы даровать им будем, Нести для их свое тепло, Все по призванию мы люди, Нам суждено творить добро.И вот мы лицезреем результаты, Вот наши первые ростки, Я знаю, то, что я вожатый, А все они, мои цветы!Дети – цветы жизни, Они же – расцветающий сад, Детство - оно в наших мыслях, И каждый то помнить рад.Вожатый – профессия птица, Не выучить в книжках ее, В малышей нужно просто влюбиться, Отдать им сердце свое.Дарить им любовь и ласку, Согреть теплом собственных рук, Открыть им новейшую сказку, От бед уберечь и разлук.© Copyright: Анастасия Раевская. 2014 Свидетельство о публикации №114020406697Портал Стихи.ру предоставляет создателям возможность вольной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат создателям и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна лишь с согласия его создателя, к которому вы сможете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений создатели несут без помощи других на основании правил публикации и российского законодательства. Вы также сможете посмотреть наиболее подробную информацию о портале и связаться с администрацией .Каждодневная аудитория портала Стихи.ру – порядка 200 тысяч гостей, которые в общей сумме просматривают наиболее двух миллионов страничек по данным счетчика посещаемости, который размещен справа от этого текста. В каждой графе обозначено по две цифры: количество просмотров и количество посетителей.© Все права принадлежат авторам, 2000-2017 Разработка и поддержка: Литературный клуб Под эгидой Российского союза писателей 18+