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Автор Тема: как подать жалобу на продавца на алиэкспресс  (Прочитано 2 раз)

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RobertDib

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как подать жалобу на продавца на алиэкспресс
« : Сегодня в 20:43:31 »
как верно сварить МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ?
время варки 5-7 минут

Чтоб сварить замороженный морской коктейль необязательно его предварительно размораживать. Основное хорошо помыть его под проточной водой, откинув на сито, т.к. между осьминожками и кусками кальмаров могут наблюдаться следы песка, которые и требуется смыть. Коктейль варят в хорошо подсоленной воде, объем которой должен быть больше в три раза. Кастрюлю ставят на сильный огонь, доводят до состояния кипения и высыпают в нее морской коктейль. Сначала вода закончит кипеть, но через несколько минут процесс возобновится. После чего варить следует не больше 5 минут - 7 минут, иначе у коктейля будет «резиновый» вкус. Кастрюлю нужно прикрыть крышкой, но не закрывать вполне. Опосля окончания приготовления воду нужно слить, а морское ассорти заправить лимонным соком или оливковым маслом (по 1ч. ложке). Самое главное коктейль не переварить. Уже после 2-ух минут варки можно оглядеть морепродукты на предмет готовности, ежели они утеряли свою прозрачность, значит, коктейль можно снимать с огня.
Благодаря собственному деликатному и утонченному вкусу морской коктейль часто включают в состав вторых блюд. Он готовится мгновенно.
 
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