Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Расширенный поиск  

Автор Тема: почему когда я разговариваю по телефону меня не слышно  (Прочитано 2 раз)

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.

Robertidect

  • Старожил
  • ***
  • Репутация: +0/-0
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 87
    • Просмотр профиля
    • Rega_08_12_2016_Output_Packe_na_TIC
почему когда я разговариваю по телефону меня не слышно
« : Сегодня в 20:15:40 »
проспрягать глагол гласить и вставать по русскому языку задали.
Alexander Alenitsyn Искусственный Ум (346164) 3 года вспять
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; гласил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.
juicy shopp Ученик (109) 3 года вспять
проспрягать? Говорить- 2 спряжение вставать-1 спряжение
Танюшка Ученик (157) 1 месяц вспять
я говорю и встаю; гласил (а) и вставал (а). ты говоришь и встаешь; гласил (а) и вставал (а). он (она) говорит и встает; говорил (а) и вставал (а). мы говорим и встаем; говорили и вставали, вы гласите и встаете; говорите и встаете, они говорят и встают; говорили и вставали.
Марина Куюмчян Знаток (260) 1 месяц вспять
говорить-говорю говорим говоришь говорите гласит говорят-2 спр вставать-встаю встаем встаешь встаете встает встают-1 спр
 
Как определить экваториальные координаты звезд
Как играть в игру инди кот в одноклассниках
Как возникает семья обществознание 6 класс
Кто прошёл в думу 2011
Инструкция как приручить дракона шумовская
Записан
 

ТД Актив-СБ: видеонаблюдение и системы безопасности