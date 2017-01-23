Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 23 Январь 2017, 21:11:17
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- Тема: почему когда я разговариваю по телефону меня не слышно
Автор Тема: почему когда я разговариваю по телефону меня не слышно (Прочитано 2 раз)
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- Видеонаблюдение от а до я (Модератор: U-2) >
- Тема: почему когда я разговариваю по телефону меня не слышно