Как можно посиживать ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в веб от случая к случаю либо нет способности приобрести. Не так как денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб иной поверил.Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.система избрала этот ответ наилучшимв избранное ссылка отблагодаритьнаиболее года назадПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок чрезвычайно нередко живет собственной жизнью и показывает то, что ему охото. При всем этом он может демонстрировать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компа и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете сказать, что без понятия, что "чудит" эта социальная сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без усилий найдете очень много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, пару раз даже убеждался собственными глазами в таких "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕсли Вы про сайт вконтакте там там вообще постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой.Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как тут вообще можно веровать.Потом еще ежели зашел на страницу с компа и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте практически постоянно верно показывает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; то есть, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно.