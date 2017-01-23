Как можно посиживать ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?
Он просто околпачивает, потому что чрезвычайно многие не имея компьютера не хотят признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Либо желания нет на самом деле и выходят в веб от случая к случаю либо нет способности приобрести. Не так как денег нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, компьютер с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб иной поверил.
Ну или вариант, что человек желает показать, что он дома находится.
система избрала этот ответ наилучшим
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наиболее года назад
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообщем не волноваться. Этот значок чрезвычайно нередко живет собственной жизнью и показывает то, что ему охото. При всем этом он может демонстрировать, что человек, который в данный момент не находится в социальной сети, по мнению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компа и телефона. Потому в хоть какой момент вы сможете сказать, что без понятия, что "чудит" эта социальная сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без усилий найдете очень много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, пару раз даже убеждался собственными глазами в таких "глюках".
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Если Вы про сайт вконтакте там там вообще постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на днях с дочкой.
Она сидит вконтакте, я захожу на ее страницу и вижу, что там написано была на сайте вчера во столько-то, а она час уже посиживает не вылезая, как тут вообще можно веровать.
Потом еще ежели зашел на страницу с компа и следом с телефона, отображается последнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.
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Вконтакте практически постоянно верно показывает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Только в редчайших случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтобы зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк букву "m" и точку; то есть, просто зайти с компа на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно. Где получить справку что не состою в бракеКак пройти 1187 уровень в сокровищах пиратаКак перевести счет на другой номер билайнТатьяна буланова и группа летний сад как бы не такКак познакомиться с девушкой если тебе 12-13