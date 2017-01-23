Устанавливать новейшую приборную панель на Газель либо нет — вот в чем вопрос
Почти все водители, отдавая дань моде, желают поменять старую панель приборов на своем каре Газель панелью новейшего эталона. Статья посвящена «Газелевой приборке»: предназначение, вероятные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.
Предназначение панели
Основное назначение панели приборов – информировать водителя о текущем состоянии автомобиля. На Газели все приборы и индикаторы расположены на маленьком участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению устройств.
Панель устройств старенького образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Наибольшими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным устройством считается спидометр, потому он всегда находится по центру.
Третьим по размерам устройством является термометр охлаждающей жидкости. Не считая этого, на приборке располагаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Пореже находится циферблат масла.
Приборка старенького эталона
Освеженный внешний вид
Водители меняют старенькую приборку на бизнес панель по причине ее симпатичного внешнего вида. Второй причиной подмены является то, что у панели устройств Газель бизнес расширенный функционал и большее количество возможностей предоставления информации о работе автомобиля.
Евро панель оснащена двумя большенными циферблатами тахометра и спидометра и двумя маленькими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы размещены по центру.
Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недостатком новейшей панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в аннотации. Если автовладелец имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новейшую приборку.
Распиновка композиции приборов Газели
Функционал
Если установка выполнена правильно, то новенькая комбинация приборов работает исправно. Единственный недочет – слабая подсветка, которая ночкой почти не заметна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (автор видео — Водила Челябинск).
На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает некий из узлов или датчиков кара.
Если совместно с одним из значков загорелась лампочка «Stop», лучше устранить неисправность до начала движения.
На щитке при помощи индикаторов выводится информация о состоянии главных узлов и агрегатов кара. Подробное описание о назначении каждого из их можно найти в аннотации по установке и эксплуатации.
Типичные неисправности
После подмены приборки возможны следующие неисправности:
не работает или часть приборов, или вся панель;
останавливаются стрелки на устройствах;
неправильные показания датчиков.
Решить проблему можно следующими действиями:
Поначалу нужно проверить питание: целостность проводов, качество контактов.
Ежели с проводкой все в порядке, может быть, что сломался контролер. Лучше заменить на сто процентов панель, чем ремонтировать контролер.
Датчики могут не работать, если нехороший контакт либо перегорел предохранитель.
Вернуть работу датчиков можно испытать нажатием кнопки «Режим».
При замене комбинации приборов электроника не затрагивается, а именно с ней происходят проблемы. Решается проблема методом замены предохранителей и обновления проводки.
Пылает лампочка Stop
Установка и снятие торпеды
Приборная панель заходит в евро комплект на Газель. На крайних версиях она устанавливается на заводе. Водители старых моделей также желают обновить свою торпеду. Замена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а посадочное место панели совпадает по размерам.
Подмена торпеды тянет за собой значительные переделки, так как она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать конфигурации, приходится обдумывать обладателю авто самому. Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду. Для этого нужно знать, как снять и установить торпеду назад. Для данной процедуры нужно приготовить набор ключей и отверток. Может понадобиться помощник.
Демонтаж торпеды на Газели
Процедура снятия состоит из выполнения последующих шагов:
До работ в целях сохранности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккума.
в первую очередь снимаются все накладки. Крестовой отверткой нужно выкрутить винты крепления обивки.
Потом, открутив два винта, снимаем кожух с управляющий колонки.
Далее снимаем накладку с панели устройств, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.
Откручиваем крепления комбинации устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.
Далее снимаем управляющую колонку вместе со всеми подключениями.
На следующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.
Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.
Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.
Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.
Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.
Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратно снимаем ее с монтажного места.
Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.
Демонтируем заслонку карбюратора.
Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.
Теперь можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она чрезвычайно тяжелая.
Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.
После установки новейшей торпеды могут не работать некоторые индикаторы из-за несовместимости строй и новейшей торпеды.
Заключение
Установку евро панели рекомендуется для владельцев новых моделей Газели, так как при всем этом понадобится минимальное количество доработок. Для старых моделей следует рассматривать возможность подмены панели, так как после замены нередко из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду менять можно, если она подойдет для данной модели кара.
Видео «Снятие приборной панели на Газели»
В этом видео показывается, как снять панель устройств на каре Газель (автол ролика — Евгений Логачев). Ip камера
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