Устанавливать новейшую приборную панель на Газель либо нет — вот в чем вопросМногие водители, отдавая дань моде, хотят поменять старенькую панель приборов на собственном каре Газель панелью нового эталона. Статья посвящена «Газелевой приборке»: назначение, возможные неисправности. Дается инструкция по снятию и установке торпеды.Назначение панелиОсновное назначение панели устройств – информировать водителя о текущем состоянии кара. На Газели все приборы и индикаторы расположены на небольшом участке торпеды. Водители привыкают к такому расположению устройств.Панель устройств старенького образца на Газели содержит от 3 до 5 круглых циферблата, которые окружены разными индикаторами. Наибольшими по размерам являются циферблаты тахометра и спидометра. Основным устройством считается спидометр, потому он всегда находится по центру.Третьим по размерам прибором является термометр охлаждающей воды. Кроме этого, на приборке располагаются циферблаты зарядки аккумуляторной батареи, количества бензина. Реже находится циферблат масла.Приборка старенького образцаОбновленный внешний видВодители меняют старую приборку на бизнес панель по причине ее симпатичного внешнего облика. 2-ой причиной замены будет то, что у панели приборов Газель бизнес расширенный функционал и большее количество способностей предоставления информации о работе кара.Евро панель вооружена двумя большими циферблатами тахометра и спидометра и 2-мя небольшими, информирующими о количестве бензина и температуре ОЖ. Остальные индикаторы размещены по центру.Простота евро панели упрощает водителю принимать информацию. Недостатком новой панели является сложность установки. Правда, распиновка содержится в инструкции. Ежели автолюбитель имеет опыт схожих работ, то ему не составит труда установить новую приборку.Распиновка композиции устройств ГазелиФункционалЕсли установка выполнена верно, то новая композиция приборов работает исправно. Единственный недостаток – слабая подсветка, которая ночью практически не видна. Рекомендуется установить светодиодную подсветку приборов и по всему периметру панели (создатель видео — Водила Челябинск).На Газели установлено 20 индикаторов, сигнализирующих о том, что не работает некий из узлов либо датчиков автомобиля.Ежели совместно с одним из значков загорелась лампочка «Stop», лучше устранить неисправность до начала движения.На щитке с помощью индикаторов выводится информация о состоянии главных узлов и агрегатов автомобиля. Подробное описание о назначении каждого из их можно найти в аннотации по установке и эксплуатации.Типичные неисправностиПосле подмены приборки вероятны последующие неисправности:не работает либо часть приборов, либо вся панель;останавливаются стрелки на устройствах;неправильные показания датчиков.Решить проблему можно последующими действиями:Сначала необходимо проверить питание: целостность проводов, качество контактов.Ежели с проводкой все в порядке, может быть, что сломался контролер. Лучше поменять вполне панель, чем чинить контролер.Датчики могут не работать, ежели плохой контакт или перегорел предохранитель.Вернуть работу датчиков можно испытать нажатием кнопки «Режим».При подмене комбинации устройств электроника не затрагивается, а именно с ней происходят неполадки. Решается проблема путем подмены предохранителей и обновления проводки.Пылает лампочка StopУстановка и снятие торпедыПриборная панель заходит в евро набор на Газель. На крайних версиях она устанавливается на заводе. Водители старенькых моделей также хотят обновить свою торпеду. Подмена приборки не представляет ничего сложного: конструкция креплений почти не имеет отличий, а место посадки панели совпадает по размерам.Замена торпеды влечет за собой значимые переделки, потому что она отличается и формой, и конструкцией креплений. Какие делать изменения, приходится обдумывать обладателю авто самому. Порой для ремонта печки приходится полностью демонтировать торпеду. Для этого необходимо знать, как снять и установить торпеду назад. Для данной процедуры необходимо приготовить набор ключей и отверток. Может пригодиться помощник.Демонтаж торпеды на ГазелиПроцедура снятия состоит из выполнения следующих шагов:До работ в целях безопасности следует обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.сначала снимаются все накладки. Крестовой отверткой необходимо выкрутить винты крепления обивки.Потом, открутив два винта, снимаем кожух с рулевой колонки.Дальше снимаем накладку с панели приборов, вынимаем ее, потянув на себя руль до упора.Откручиваем крепления комбинации устройств и демонтируем приборку, отсоединив все провода.Далее снимаем рулевую колонку вкупе со всеми подключениями.На следующем шаге отключаем электропитание освещения: задние противотуманные огни, внутреннее освещение. Также отключить нужно электрокорректор фар.Затем откручиваем болтовое крепление воздушной заслонки.Отключаем тросик от карбюратора, открутив винт крепления оболочки тросика.Дальше отключаем прикуриватель и аварийную сигнализацию.Отверткой откручиваем два болта около управления печкой.Открутив 10 болтов крепления панели, аккуратненько снимаем ее с монтажного места.Теперь отсоединяем воздуховоды от дефлекторов.Демонтируем заслонку карбюратора.Демонтируем панель, отсоединив шланги воздуховодов печки.Сейчас можно снимать торпеду. Лучше это делать с помощником, так как она чрезвычайно тяжелая.Установка торпеды осуществляется в обратном порядке.После установки новой торпеды могут не работать некие индикаторы из-за несовместимости строй и новейшей торпеды.ЗаключениеУстановку евро панели рекомендуется для хозяев новых моделей Газели, потому что при этом пригодится малое количество доработок. Для старых моделей следует анализировать возможность замены панели, потому что после подмены нередко из-за несовместимости не работает электроника. Торпеду поменять можно, ежели она подойдет для данной модели автомобиля.Видео «Снятие приборной панели на Газели»В этом видео демонстрируется, как снять панель приборов на автомобиле Газель (автол ролика — Евгений Логачев).