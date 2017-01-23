Как можно сидеть ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?
Он просто обманывает, потому что очень почти все не имея компа не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Или желания нет на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не так как средств нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб иной поверил.
Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.
система выбрала этот ответ лучшим
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более года назад
По поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не волноваться. Этот значок очень нередко живет своей жизнью и показывает то, что ему охото. При этом он может показывать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в любой момент вы можете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без труда найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, несколько раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".
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Если Вы про веб-сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.
Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на веб-сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как здесь вообще можно веровать.
Позже еще ежели зашел на страницу с компьютера и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.
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Вконтакте почти всегда верно отображает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Лишь в редких случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; другими словами, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно. Год кого 2032 год какого животногоКак включить интернет на заблокированном андроидКак правильно выставить электронное зажигание ваз 2106Как закрепиться за поликлиникой не по месту пропискиКак на рабочем столе поменять цвет шрифта