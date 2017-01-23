Как можно сидеть ВКонтакте с компьютера, а значок с телефона?Он просто обманывает, потому что очень почти все не имея компа не желают признаваться, что они обыденным в наше время устройством не пользуются. Или желания нет на самом деле и выходят в интернет от варианта к случаю или нет способности приобрести. Не так как средств нет, а так как своего угла нет, скитается по миру, как придется, комп с собой не потаскаешь, а ноутбук кажется лишне, они же в нем не работают. А сеть уже затянула, вот человек и шифруется, что вроде как все, с вебом дружу, а то, что значок показывает, типо не знаю. Это просто отмазки, чтоб иной поверил.Ну либо вариант, что человек хочет показать, что он дома находится.система выбрала этот ответ лучшимв избранное ссылка отблагодаритьболее года назадПо поводу отображения значка ВКонтакте можно вообще не волноваться. Этот значок очень нередко живет своей жизнью и показывает то, что ему охото. При этом он может показывать, что человек, который на этот момент не находится в социальной сети, по воззрению этого "умника" там на этот момент есть. Так-же и напротив. То же самое касается отображения значка компьютера и телефона. Потому в любой момент вы можете огласить, что без понятия, что "дурит" эта соц сеть. Никто не подтвердить не опровергнуть ваши слова не сможет. В сети вы без труда найдете сильно много историй подтверждающих это утверждение. Причем, действительно, несколько раз даже убеждался своими очами в таковых "глюках".в избранное ссылка отблагодаритьЕсли Вы про веб-сайт вконтакте там там вообщем постоянно не корректно отображается информация, вот даже прикалывались на деньках с дочкой.Она посиживает вконтакте, я захожу на ее страничку и вижу, что там написано была на веб-сайте вчера во столько-то, а она час уже сидит не вылезая, как здесь вообще можно веровать.Позже еще ежели зашел на страницу с компьютера и следом с телефона, отображается крайнее с телефона- это я на себе испытала в одноклассниках.в избранное ссылка отблагодаритьВконтакте почти всегда верно отображает устройство, с которого юзер выходит в социальную сеть. Лишь в редких случаях замечал эту ошибку - вправду ошибку. Ну, а чтоб зайти в контакт на компьютере, но отображения шло как с телефона, то довольно поставить перед адресом вк буковку "m" и точку; другими словами, просто зайти с компьютера на мобильную версию. Вот и все - очень просто и доступно.