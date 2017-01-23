Видеоплата.РУ - форум по системам видеонаблюдения
- 23 Январь 2017, 14:42:40
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- Тема: Может ли человек в будущем создать фантомы умерших людей, как в Солярисе?
Автор Тема: Может ли человек в будущем создать фантомы умерших людей, как в Солярисе? (Прочитано 4 раз)
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- Видеонаблюдение от а до я (Модератор: U-2) >
- Тема: Может ли человек в будущем создать фантомы умерших людей, как в Солярисе?