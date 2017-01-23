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Автор Тема: Может ли человек в будущем создать фантомы умерших людей, как в Солярисе?  (Прочитано 4 раз)

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Arthurjuh

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Может ли человек в будущем создать фантомы умерших людей, как в Солярисе?
« : Сегодня в 14:13:13 »
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